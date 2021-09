PlayStation 5 opnieuw te verkrijgen bij Coolblue

De PlayStation 5 is wereldwijd nog altijd lastig te verkrijgen. Bij Coolblue is er een nieuwe kans.

Voorraad PlayStation 5 bij Coolblue

Inmiddels is de PlayStation 5 al bijna een jaar te verkrijgen op de markt. Ondanks de hoge interesse is de productie vooralsnog beperkt. Dat komt door de schaarste in chips, waardoor Sony niet zoveel consoles heeft weten te produceren.

Indien er een nieuwe voorraad zal verschijnen is de voorraad binnen enkele minuten weer uitverkocht. Coolblue heeft een nieuwe voorraad ontvangen welke de verkoop in mogen. Dat doet Coolblue net zoals de vorige keren via een loterij.

Om kans te maken om een exemplaar te kunnen kopen moet je jezelf inschrijven via de app. Aanmelden is mogelijk tot donderdag 23 september 10:00 – vervolgens zullen de consoles op de dag zelf toegewezen worden. Meer informatie is beschikbaar op de site van Coolblue.

Voorraad Bol.com

Bol.com zal naar verwachting binnenkort ook weer een nieuwe voorraad ontvangen. Voor Bol.com is het advies om je in te schrijven op de notificatiedienst. Hierbij ontvang je vroegtijdig een notificatie indien er een nieuwe voorraad zal verschijnen op de site. Bij de laatste levering stuurde Bol.com enkele minuten voor de nieuwe voorraad een notificatie. Vul hier je mailadres in bij Bol.com