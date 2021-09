Sony PlayStation 5 heeft ondersteuning voor 3D audio en M.2-ssd’s

Sony heeft de PlayStation 5 ondersteuning meegegeven voor 3D audio en M.2 ssd’s met de nieuwe firmware-update welke onlangs is uitgebracht.

Sony PlayStation 5 firmware-update

Met de nieuwe firmware update zijn er een tweetal nieuwe features toegevoegd. De PlayStation 5 ondersteunt Sony 3D Audio. Met deze nieuwe feature moet de geluidservaring beter worden via software-toevoegingen.

Via de geluidsinstellingen is het mogelijk om de nieuwe feature te activeren. Via de microfoon in de controller zal de controller de akoestiek opmeten in de kamer.

SSD-uitbreiding

De andere grotere verandering is volledig gericht op de ssd-ondersteuning. Via een geschikte M.2-ssd is het mogelijk om de interne opslagcapaciteit te vergroten. Op de SSD is het mogelijk om games volledig te installeren. Wel belangrijk om te weten is dat niet alle SSD’s beschikken over ondersteuning voor de PlayStation 5.