Oude computers inleveren: belangrijk vanwege de vertrouwelijke data

Computers gaan uiteraard niet jaren mee en zijn na enkele jaren goed voor een nieuw en sneller exemplaar. Zeker vanwege het milieu is goed recyclen verstandig. Vooral voor bedrijven welke beschikken over vertrouwelijke data is een goede recycling belangrijk. Recycling is één van de maatregelen om een datalek te voorkomen.

Waarom recyclen?

Computers die worden afgevoerd bevatten vaak nog gevoelige data op de harddisk. Ook na een handmatige format actie is er via slimme toevoegingen nog altijd data op de harde schijven of interne geheugen modules te vinden. Zeker met de huidige wetgeving wil je een datalek voor zover als mogelijk voorkomen. Oude computers inleveren is om deze reden sterk aanbevolen.

Bij gecertificeerde bedrijven ontvang je ter bevestiging een certificaat en registratie van de serienummers. Zo weet je altijd met zekerheid dat er geen data meer is te vinden op de computers en heb je tevens bewijs als het gaat om de verplichte security audits.

Vernieuwing

Zeker in vergelijking met een aantal jaar terug gaan de ontwikkelingen in de ICT-sector enorm snel. Elk jaar verschijnen er vele nieuwe ontwikkelingen en apparaten. Denk hierbij aan printers, computers maar ook smartphones. Maar ook servers welke voorheen fysiek aanwezig waren – maken plaatst voor cloud workloads.

Milieu

Van oude computers is behoorlijk veel te recyclen – tot wel 84% is goed voor recycling. Voor bedrijven zijn er een aantal voordelen:

Allereerst is het goed voor het milieu. Computerafval beschikt over vele schadelijke stoffen en metalen welke waardevol zijn voor hergebruik. Naast de voordelen qua milieu geeft het ook een opgeruimde werkplek en voorkom je in alle tijden diefstal van bedrijfsgegevens via fysieke toegang.

Certificering

Het gaat in alle tijden om belangrijke gegevens welke mogelijk nog aanwezig zijn op de computer. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke bestanden of inloggegevens welke via de cache zijn te achterhalen. Het is van belang om ten alle tijden voor een bedrijf te gaan welke de juiste certificering op orde heeft. Belangrijk als het gaat om de verplichte audits en zekerheid voor de juiste afhandeling en vernietiging van de data. Denk hierbij aan een ISO 9001, ISO 14001 of Weeelabex certificaat.