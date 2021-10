Wat is Solana (SOL): Dit moet je weten over Solana

Solana is in een korte tijd enorm in populariteit gestegen en heeft de afgelopen maanden een behoorlijke stijging weten te bereiken als het gaat om de koers. Maar wat is het Solana project en waarom horen we de laatste tijd zoveel over de cryptocurrency Solana.

Wat is Solana

Volgens de ontwikkelaars van Solana is het project de nieuwe generatie blockchain. In vergelijking met Ethereum is het platform zo opgezet dat er eenvoudig veel transacties kunnen worden verwerkt per seconde. Hierdoor is het enorm schaalbaar en zijn er lagere transactiekosten. Als we kijken naar Ethereum zijn er momenteel flinke problemen rondom de transacties – aangezien de transactiekosten enorm zijn gestegen.

Solana heeft een eigen munt op de blockchain. Het gaat hierbij om de cryptocurrency SOL. Via vrijwel alle exchanges is SOL inmiddels te verkrijgen.

De cryptomunt van Solana (SOL)

De SOL-coin wordt in het netwerk gebruikt om vergoedingen te betalen. Hoe meer toepassingen er zijn op de Solana-blockchain, hoe meer vraag er ontstaan naar de token. Doormiddel van staking worden beloners beloond wanneer ze de token staken. Bekijk de koers Solana koers.

Solana technologie

De techniek achter Solana richt zich vooral op de schaalbaarheid en de opzet van een decentraal netwerk. Belangrijk is dat de transacties goedkoop zijn , maar ook snel kunnen worden uitgevoerd. Momenteel zijne r vooral bij Ethereum en Bitcoin problemen rondom de snelheid en de kosten van de transacties.

De schaalbaarheid en de goedkope transactie kosten van het Solana netwerk zijn vooral te danken aan het Proof of History protocol welke is toegepast op het netwerk. Hierdoor worden de transacties achteraf goedgekeurd en is er geen directie confirmatie vereist.

Dapp

Solana richt zich voornamelijk op de Decentralized Apps (DApps) en de Decentralized Finance markt (DeFi). Solana is hiermee een flinke concurrent op bijvoorbeeld Ethereum, Cardano en Cosmos. Ook VeChain weet langzaam maar zeker meer richting te krijgen op de DeFi markt met nieuwe ontwikkelingen. Bekijk de Vechain koers.

Door de lage transactiekosten en de snelle verwerking wil Solana meer projecten richting het netwerk gaan trekken. Ook vele bestaande projecten van Ethereum maken de overstap richting Solana.