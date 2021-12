Flitsmeister Two officieel: Nieuw accessoire met scherm

Flitsmeister lanceert een nieuw accessoire voor in de auto ter aanvulling op de bestaande mogelijkheden. De nieuwe Flitsmeister Two zal de eerdere Flitsmeister One opvolgen.

Flitsmeister TWO

In 2019 verscheen de Flitsmeister one. De nieuwe generatie beschikt over een aantal nieuwe functionaliteiten en heeft onder andere een scherm. Op het display zie je direct de waarschuwingen en maximumsnelheid. Met de Flitsmeister TWO kun je voortaan ook direct een gevaarlijke situatie of een flitser melden.

De Flitsmeister TWO is eenvoudig te plaatsen op het dashboard, waarna de app van Flitsmeister automatisch zal starten. Koppelen is eenvoudig via Bluetooth.

Met de knoppen beoordeel je of de situatie op de weg inderdaad onveilig is, zodat je daarmee je medegebruikers helpt. Om te gebruiken heb je een lader en een Flitsmeister PRO-abonnement nodig.

Beschikbaarheid

Op de site van Flitsmeister is het mogelijk om een pre-order te plaatsen voor €79,95. Hierbij krijg je 1 jaar gratis PRO.