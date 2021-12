Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi: Zo volg je de race gratis via alle TV-aanbieders

De Grand Prix van Abu Dhabi is dit weekend voor iedereen gratis te bekijken. Met een exact gelijk aantal punten is de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton enorm. De laatste race van het seizoen is tevens de beslissende race. De ontknoping is dit weekend geheel gratis te bekijken vanuit heel Nederland.

Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi

De Formule 1 en al haar fans wereldwijd maken zich op voor een zinderende finale tussen Max Verstapen en Lewis Hamilton. Met een gelijk aantal punten is de slotrace in Abu Dhabi uiterst belangrijk. Max Vertappen heeft P1 in handen naar een spannende kwalificatie.

Uitzending Formule 1 Ziggo gratis

Ziggo heeft de rechten vooralsnog voor dit jaar in handen. Voor de allesbeslissende finale heeft de Ziggo voor heel Nederland het kanaal vrijgegeven. Hierdoor kan iedereen vanuit Nederland gratis naar de Ziggo-kanalen kijken. Het gaat hierbij om Ziggo Sport op kanaal 14 of via Ziggo Sport Select.

Ziggo start om 12:05 met de voorbeschouwing. De race start vervolgens om 14:00 Nederlandse tijd.

Hoe laat start de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi?

De race start op zondag 12 december 2021 om 14:00 Nederlandse tijd. Lokale tijd is 17:00.

Vrijdag 10 december:

10.25 uur F1 GP Abu Dhabi: Vrije training 1

13.55 uur F1 GP Abu Dhabi: Vrije training 2

22.30 uur Formule 1 Café

Zaterdag 11 december:

10.55 uur F1 GP Abu Dhabi: Vrije training 3

13.15 uur F1 GP Abu Dhabi: Kwalificatie – start om 14:00 uur

Zondag 12 december:

12.00 uur F1 GP Abu Dhabi: Race – start om 14:00 uur

Formule 1 welke zender bij KPN?

De uitzending is voor KPN abonnees te volgen via zender 233.

Formule 1 welke zender bij Ziggo?

Ziggo klanten bekijken de finale van de Formule 1 via kanaal 14.

Gratis livestreams

Aangezien Ziggo het kanaal heeft vrijgegeven voor heel Nederland is een livestream niet nodig. Mocht je toch nog de voorkeur hebben voor een livestream zijn er meerdere alternatieven. Via F1TV Pro is de race uiteraard te volgen. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Via F1TV Pro heb je direct toegang tot meerdere features, zoals livetiming, drivers tracker en kan je live schakelen naar de onboardcamera.

Rechten volgend jaar

Na deze race verdwijnen de rechten bij Ziggo. Voor volgend jaar zijn de rechten in handen van nieuwkomer NENT. De Scandinavische partij gaat via streamingdienst Viaplay de F1-races in Nederland uitzenden.