Nike klaagt StockX aan om verkoop NFT’s

Kledingmerk Nike heeft het onlineplatform StockX aangeklaagd voor het ontwerpen en verkopen van ongeautoriseerde afbeeldingen van zijn sneakers in de vorm van een NFT.

NFT’s en Nike

StockX verkoopt virtuele Nike sneakers als een non-fungible token (NFT). Volgens Nike maken de NFT’s van StockX inbreuk op het handelsmerk van Nike en geeft het verwarring bij de consument.

StockX heeft eerder aangegeven dat kopen de tokens in de toekomst kunnen inwisselen voor fysieke schoenen. In de afgelopen weken zijn er meer dan 500 NFT’s verkoop van het Nike merk. Nike eist inmiddels een schadevergoeding van het winkelplatform en wil verder dat de verkoop van de NFT’s per direct zal worden gestaakt.

Nike heeft zelf ook plannen voor de ontwikkeling van een aantal NFT’s.