OnePlus Nord CE 2 komt op 17 februari

OnePlus zal op 17 februari de nieuwe OnePlus Nord CE 2 smartphone onthullen. Inmiddels heeft OnePlus zelf de bevestiging vrijgegeven dat de smartphone op 17 februari om 14:30 Europese tijd onthuld zal worden.

OnePlus Nord CE 2

Door middel van een korte teaservideo wordt niet alleen de onthullingsdatum meegedeeld, er komen ook enkele specificaties in beeld tijdens de video. Net als bij het huidige model beschikt de Nord CE over een hoofdtelefoonaansluiting, bovendien is er ook een microSD-kaartslot te vinden.

Qua laadvermogen heeft de Nord CE2 een SuperVOOC-snallader met een vermogen tot 65 watt. Meer informatie is vooralsnog onduidelijk.