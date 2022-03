iPhone opslag uitbreiden via de cloud

De camera’s van smartphones krijgen steeds meer geavanceerde toevoegingen, dit geeft als resultaat grotere bestanden van een hogere kwaliteit. Als we kijken naar Apple beschikken nieuwe iPhones over meer opslag en is er tevens de populaire iCloud dienst. Naast foto’s worden ook apps steeds groter waarmee iPhones regelmatig de limieten bereiken als het gaat om de opslag.

iCloud is een dienst van Apple waarmee je alles vanuit Apple laat lopen. Vanuit backup oogpunt is het wellicht verstandig om de opslag te richten op een dienst buiten de servers van Apple. Hiermee heb je de backup geheel separaat van de fabrikant en ben je er vrij zeker van dat de bestanden altijd behouden blijft. Ook zijn er wellicht privacy redenen waarom Nederlandse opslag de voorkeur heeft. De website backupvergelijker.nl gaat verder in op de privacy en mogelijkheden van apps buiten iCloud.

Waar beginnen?

Als we kijken naar de backup / opslag uitbreiding zijn er een aantal giganten op de markt als Dropbox, Box.com en iCloud. In alle gevallen staan de servers voor de consumenten buiten de Europese grenzen en zijn er beperkingen als het gaat om de privacy.

Belangrijk is om goed te checken of de dienst een goede integratie heeft met het toestel via een app of andere vorm van integratie. Bestanden handmatig kopiëren is zeker niet wenselijk en wil je volledig automatisch laten lopen.

Als we kijken naar Europese aanbieders zijn er een aantal diensten welke voor relatief een klein bedrag per maand een flinke hoeveelheid data aanbieden. Een ander belangrijk punt is de mogelijkheid voor een volledige smartphone back-up van belangrijke gegevens als foto’s, video’s, muziek en contacten. In geval van diefstal of defecten is er altijd toegang tot de data.

Beperkingen iCloud

iCloud heeft een gratis abonnement. Bij je Apple ID krijgt je 5 GB ruimte gratis. Deze wordt gebruikt voor reservekopieën van je mobiele apparaten en de backup van overige bestanden. 5GB is tegenwoordig behoorlijk beperkt – waardoor je al snel richting de betaalde oplossingen zal gaan. Heb je liever een Europese dienst vanwege de privacy / Europese aanbieders? Kijk dan vooral naar onderstaande aanbieders.

Europese aanbieders

In Europa/ Nederland zijn er verschillende aanbieders welke opslag bieden en beschikken over een eenvoudige app integratie. Voorbeelden zijn:

Strato HiDrive

VBOXX Cloud Opslag

pCloud

TransIP stack

Bij de aanbieders zijn er verschillende abonnementen welke van enkele honderden GB’s tot enkele TB’s zal doorlopen. Welke dienst is vooral een persoonlijke voorkeur – in de meeste gevallen is er een gratis proefperiode waarmee je de dienst zonder voorwaarden kan testen.