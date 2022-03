Zo hoor je het commentaar van Olav Mol toch live op Viaplay en F1 TV Pro

Olav Mol is niet weer standaard te horen bij Viaplay. Sinds de rechten in handen zijn van Viaplay is er geen plaatst meer voor Olav Mol. Op Viaplay is het commentaar aanwezig van Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg. Er is behoorlijk veel interesse om het commentaar van Olav Mol toch live te beluisteren tijdens de races. 

De overname van de rechten is ook een einde van een tijdperk, want vanaf nu hoor je Olav Mol niet meer op Viaplay. Via Grand Prix Radio is het alsnog mogelijk om het vertrouwde commentaar van Olav te beluisteren.

F1 commentaar Grand Prix Radio

Olav Mol en Jack Plooij geven samen commentaar voor Grand Prix Radio. De zender heeft de radiorechten in handen van de Formule 1. Via een speciale app is het mogelijk om de radio te beluisteren terwijl je naar de beelden kijkt. Via de app is er een functionaliteit toegevoegd om het geluid gelijk te laten lopen met de beelden. Meestal zit er een vertraging in de beelden, ten opzichten van het geluid.

In de app van Grand Prix Radio is er een slider toegevoegd waarmee je het commentaar kan versnellen/ vertragen om hiermee het commentaar gelijk te laten lopen met de beelden van Viaplay of F1 TV Pro.

Complete audio

Via Grand Prix Radio is het complete geluid aanwezig, dus zowel de boordradio’s als de geluiden op de baan. Daarnaast adviseert¬†Grand Prix Radio om gebruik te maken van bijvoorbeeld een bluetooth-speaker die je neer kan zetten bij de televisie.

Grand Prix Radio app

De nieuwe app is te vinden in de verschillende App Stores. Grand Prix Radio is ook via andere bronnen te beluisteren, zoals KPN, Ziggo, Nederland.fm. De slider functionaliteit is echter alleen toegevoegd in de Grand Prix Radio app.