Gratis livestream Formule 1 Grand Prix van Bahrein 2022

Dit weekend is de start van het Formule 1-sezoen van 2022. het seizoen start met de de Grand prix van Bahrein welke om 16:00 Nederlandse tijd op 20 maart zal beginnen. Dit jaar zijn er veel veranderingen, naast de veranderingen aan de auto’s zijn er in Nederland veel veranderingen geweest gericht op de uitzendrechten. De rechten zijn voor dit seizoen in handen via Viaplay.

Formule 1 live kijken

In Nederland zijn de races te volgen met behulp van Viaplay. Viaplay heeft in 2022 namelijk de uitzendrechten van de Formule 1. Via een apart abonnement of een add-on abonnement zijn de races het gehele seizoen live te volgen. Nieuwe klanten van KPN krijgen het gehele seizoen gratis toegang tot Viaplay.

F1 TV Pro

Naast Viaplay is er ook de officiële streamingdienst van Formule 1. Het gaat hierbij om F1 TV Pro. F1 TV is niet gratis, echter wel goedkoper in vergelijking met Viaplay.

De Grand Prix van Bahrein start live om 16:00 Nederlandse tijd. Op Ziggo kanaal 14 zal er een samenvatting volgen.

De voordelen van F1 TV:

• Officiële F1 stream

• On-demand toegang tot alle onboard camera’s en boardradio

• Mogelijkheid tot terugkijken herhalingen

Grand Prix Radio

Grand Prix Radio heeft de Nederlandse radiorechten in handen. Via Grand Prix Radio is het mogelijk om de wedstrijd gratis te volgen via audio met het vertrouwde commentaar van Olav Mol.

Gratis livestreams

Er zijn verschillende gratis livestreams te vinden op internet waarmee je de Formule 1 gratis kan volgen. verschillende zoekopdrachten op bijvoorbeeld Google/ Twitter geven vaak een resultaat. Mocht je beschikken over een VPN is er de mogelijkheid om de races te streamen via ServusTS ( Oostenrijk). Je moet een IP-adres in Oostenrijk hebben om te kunnen kijken.