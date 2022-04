De voordelen van elektrische auto’s

Elektrische auto’s zijn tegenwoordig niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De komende jaren zullen we alleen maar meer elektrische auto’s zien verschijnen. Zeker met de oplopende brandstofkosten is de elektrische auto een goed alternatief.

Maar welken voordelen zijn er nu precies bij de aanschaf van een elektrische auto? Naast de voordelen zijn er uiteraard ook nadelen.

Voordelen van elektrische auto’s

Elektrische auto’s zijn veel schoner dan traditionele auto’s, omdat ze geen milieuvervuilende stoffen uitstoten. Vooral in combinatie met groene energie/ een aantal zonnepanelen zijn er veel voordelen als het gaat om het milieu en de uitstoot.

Vrijstelling BPM, MRB

Een elektrische auto heeft geen directe CO2-uitstoot en is daarmee vrijgesteld van het basisbedrag. Hierdoor is er geen BPM bij aanschaf van een elektrische auto.

Volledige elektrische auto’s zijn tot en met 2024 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting/ wegenbelasting. Naast belastingvoordelen is er ook een subsidie voor elektrische auto’s. Een elektrische auto leasen is altijd mogelijk – er zijn zowel voor zakelijke/ particulieren verschillende oplossingen.

Rijden op elektriciteit is goedkoper

Zeker in de huidige tijden is rijden op elektriciteit goedkoper. Elektriciteit is momenteel goedkoper dan benzine, diesel en LPG. Vooral in combinatie met zonnepanelen zijn er veel voordelen ten opzichten van de overige brandstoffen.

Lagere kosten voor gebruik en onderhoud

Een elektromotor heeft veel minder bewegende delen dan een verbrandingsmotor. Hierdoor zijn er veel minder onderdelen welke slijtage vormen. Met als gevolg lagere kosten voor het gebruik en minder onderhoud.

Nadelen van elektrische auto’s

Naast de voordelen zijn er ook nadelen gericht op elektrische auto’s.

Bereik

De actieradius is nog beperkt; lange afstanden kan hiermee wel eens een uitdaging vormen. Echter gaan de ontwikkelingen behoorlijk snel en komt er steeds meer capaciteit beschikbaar als ook laadmogelijkheden.

Elektrische auto’s zijn duurder

Een elektrische auto is duurder dan een vergelijkbare benzine- of dieselauto. Naast de hogere aanschafprijs is de afschrijving ook hoger. Nadeel gericht op de afschrijving is ook de stevige ontwikkelingen, hiermee komen er snel nieuwe technieken beschikbaar waarmee de elektrische auto’s steeds beter worden en mogelijk de afschrijving alleen nog maar zal toenemen.

Opladen

Even tanken is vrij eenvoudig en is binnen enkele minuten voltooid. Accu’s hebben een flinke tijd nodig om op te laden.