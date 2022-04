Wanneer heb je scart nodig?

De SCART was vroeger de meest populaire stekker om een apparaat aan een televisie te verbinden. Je herkent een scart-stekker aan zijn langwerpige vorm en 21 pinnen binnenin de stekker. Met een scart-stekker kun je alleen beeld of audio afzonderlijk uitwisselen naar het weergaveapparaat. De kans is niet al te groot dat je de stekker tegenwoordig nog nodig hebt. Het is een achterhaalde techniek en nu televisies steeds hogere resoluties krijgen, laten fabrikanten van televisies al jaren de aansluiting achterwege. Toch kunnen er situaties voorkomen dat je toch nog zo’n stekker nodig hebt.

Scart nodig?

Een scart kabel is in principe iets van vroeger. Je kon het gebruiken om bijvoorbeeld je videospeler aan te sluiten op een televisie, of je Nintendo. Maar in de meeste gevallen heb je de stekker tegenwoordig niet meer nodig. Alleen in sommige gevallen kun je deze kabel nog nodig hebben. Bijvoorbeeld als je een voorliefde hebt voor retro-apparatuur. Als je apparatuur van de jaren ‘90 gebruikt, dien je ook de techniek uit de jaren ‘90 te gebruiken. In dit tijdperk was de scart-kabel de meest gebruikte techniek om signalen uit te wisselen.

Tegenwoordig zal je zo’n stekker niet snel meer nodig hebben. Televisies krijgen een steeds hogere resolutie. Scart-stekkers ondersteunen zo’n resolutie niet. Daarom is de kans groot dat je in plaats van scart nu een DisplayPort kabel nodig hebt.

Heeft scart nog een toekomst?

Scart werd wereldwijd veel gebruikt. Er zijn nog wel nieuwe apparaten die toch nog scart gebruiken, maar ze zijn wel in de minderheid. Wellicht wordt het in de toekomst mogelijk om ook beelden in HD door te geven via deze kabel. Maar of dat echt het geval zal zijn, is nog maar de vraag. De techniek staat zeker niet stil en steeds meer mensen zijn overgestapt op een HDMI kabel in plaats van een scart kabel. Zo’n kabel kan zowel beeld als geluid tegelijkertijd versturen. Dat is iets wat een Scart kabel niet kan.

Een Scart kabel gebruik je meestal om videosignalen zoals composiet, RGB of Component Video door te geven. Echter worden deze signalen bijna niet meer gebruikt, nu vrijwel alle signalen gedigitaliseerd zijn via bijvoorbeeld Wifi of IPTV door je televisie aanbieder. De kans is dus groot dat we de scart kabel niet snel meer terug zullen zien.

Tekortkomingen van Scart

In vergelijking met bijvoorbeeld HDMI of DisplayPort heeft Scart behoorlijk wat tekortkomingen. Zo kan deze alleen maar stereogeluid doorgeven en lever je in op de geluidskwaliteit. Dolby Digital (Dolby 5.1) wordt niet door deze kabel ondersteund. Bovendien is de kabel erg gevoelig voor storingen. Door de kabel zo kort mogelijk te houden, heb je de beste beeldkwaliteit. Met HDMI heb je daar veel minder last van.