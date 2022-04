Verhoog de cyber security van je thuiswerkplek met deze tips

Nu thuiswerken ook na corona een blijvertje blijkt te zijn, is het nog belangrijker dan voor corona om te kijken naar je cyber security. Ook de online criminelen weten namelijk als geen ander dat er vandaag de dag meer gebruik wordt gemaakt van het wereldwijde web om met elkaar te communiceren en om belangrijke documenten en gegevens te versturen. Om je online veiligheid te optimaliseren, lees je in dit artikel een aantal belangrijke tips.

Feit is dat we steeds vaker online zijn te vinden. Waar we eerder voornamelijk via internet social media checkten of even een mailtje verstuurden, werken we door corona ook vaker via de digitale weg. Lang leve het internet, want anders hadden we dit allemaal niet kunnen doen. Toch komt er ook veel kijken bij het online communiceren, werken in de cloud en versturen van belangrijke bestanden via het internet. De keerzijde van deze digitalisering is cybercriminaliteit. Een deel van de Nederlanders heeft al eens te maken gehad met cybercriminaliteit blijkt uit cijfers van het CBS.

Naar verwachting zullen we in de toekomst alleen maar meer gebruik gaan maken van het internet om met elkaar in contact te blijven. Juist daarom is het nu belangrijk om aandacht te schenken aan digitale veiligheid. Met de juiste toepassingen en hulpjes, zoals het hebben van een VPN en het gebruiken van een veilige verbinding, kun je veilig gebruik maken van het internet. Als werknemer én werkgever is dit hét moment om te kijken naar de cyber security van de thuiswerkplek. Gebruik daarvoor de onderstaande tips.

Zorg voor een veilige internetverbinding

Cyber security begint bij de basis en de basis is een volledig veilige internetverbinding. Gebruik wanneer je online gaat alleen beveiligde netwerken, zoals je eigen wifi-netwerk. Maak hierbij het liefst gebruik van een zogeheten virtueel privénetwerk (VPN) dat moeilijk te hacken is. Via NordVPN scoor je een betrouwbare VPN waarmee je beveiligd vanuit huis aan de slag kunt gaan voor werk. Vergeet ook zeker niet om een sterk wachtwoord op je netwerk te zetten en kies ervoor, als het even kan, om een gasten-wifi te maken voor mensen die bij je thuis gebruik willen maken van het internet. Je kunt nooit té goed beveiligd zijn.

Update je apparaten en software wanneer dat kan

Waar je in het kader van cyber security ook zeker op moet letten, zijn de updates die je regelmatig ontvangt voor apparatuur en software. We hebben allemaal wel eens een update weggeklikt, omdat je er even geen tijd voor of zin in had. Toch is het belangrijk om dit écht niet te doen, omdat een update er niet voor niets is. Zet voor alles de automatische updates aan zodat je meteen weet wanneer je actie moet ondernemen. Er worden namelijk altijd vernieuwingen uitgevoerd waarbij gaten of andere onveilige lekken in de software worden ontdekt. Met een update verhelp je dergelijke problemen en geef je cyber criminelen minder de kans om toe te slaan.

Kies altijd sterke wachtwoorden en gebruik een wachtwoordmanager

Als er iets is wat we de laatste jaren geleerd hebben dan is het wel dat eenvoudig te raden wachtwoorden sneller door hackers worden geraden of verkregen dan sterke wachtwoorden die bestaan uit allerlei cijfers, letters en speciale tekens. Het maken van een sterk wachtwoord is niet moeilijk. Zorg voor een onlogische samenstelling van grote en kleine letters in combinatie met speciale tekens en cijfers. Gebruik voor ieder online account een ander wachtwoord en sla deze wachtwoorden op in een wachtwoordmanager waar alleen jij het (moeilijk te raden!) wachtwoord van weet.

Gebruik waar dat kan tweestapsverificatie voor online accounts

Met een sterk wachtwoord ben je er helaas niet altijd. Er zijn nog steeds hackers die sterke wachtwoorden kunnen achterhalen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een datalek bij een bedrijf waar jij dat wachtwoord hebt opgeslagen. Daarom is het belangrijk om naast een sterk wachtwoord te beschikken over tweestapsverificatie. Daarmee heb je naast een wachtwoord nog een andere manier van verifiëren nodig om toegang te krijgen tot een account of tot belangrijke bestanden. Meestal is dat in de vorm van een mailtje, een sms of het beantwoorden van een beveiligingsvraag.

Installeer een betrouwbaar antivirusprogramma en firewall

Tot slot moet je goed kijken naar de mogelijkheid om al je apparaten te beschermen met behulp van een betrouwbaar antivirusprogramma dat ook beschermt tegen ransomware (chantage met losgeld). Dit soort programma’s moet je niet alleen gebruiken op je laptop of desktop, maar ook op de smartphone en/of tablet die je voor de zaak gebruikt. Houd werk en privé hierbij gescheiden en werk het liefst alleen op apparatuur dat van de zaak is. Online shoppen of persoonlijke social media accounts checken doe je daar dus niet op om de kans op hacken of een andere cyber aanval zoveel mogelijk te voorkomen.