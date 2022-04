Efficiënter thuiswerken doe je met deze tips

Sinds het begin van de coronacrisis heeft een groot deel van de Nederlanders mogen proeven van het thuiswerken. Nu we meer weten over het virus en hoe we daarmee om moeten gaan, werken veel mensen gewoon weer vanaf kantoor. Toch blijkt uit onderzoek van Rijksoverheid dat thuiswerken voor veel bedrijven ook na de pandemie een blijvertje is. Hoe je het meest efficiënt vanuit huis aan de slag kunt gaan, lees je in dit artikel met enkele tips en tricks.

Zorg voor een comfortabel thuiskantoor Zorg voor een comfortabel thuiskantoor

Wat bijvoorbeeld van groot belang is, is dat je comfortabel kunt werken. Dat betekent dat je moet investeren in een thuiswerkplek. Veel bedrijven hanteren een bepaald budget dat je kunt gebruiken om zo’n plek in te richten. Gebruik dit geld onder andere voor het aanschaffen van een ergonomisch bureau en dito bureaustoel. Een goede werkhouding is belangrijk om rug- en nekklachten te voorkomen, dus kijk daar goed naar. Wat we bijvoorbeeld steeds vaker zien, is een bureau waar je zowel zittend als staand aan kunt werken.

Wat daarnaast fijn is, is om een ruimte in of bij je huis te hebben die je volledig in kunt richten als thuiswerkplek. Misschien moet je er een deel van je garage of tuinhuisje voor ombouwen, maar daar pluk je vervolgens de vruchten van. Het is prettig om je werk na werktijd echt even achter je te kunnen laten. Voor veel mensen kan dat niet wanneer zij in dezelfde ruimte werken als waar ze eten en relaxen. Kijk dus goed naar verschillende opties voor een comfortabel thuiskantoor.

Optimaliseer de snelheid van je internet

Waar je ook zeker aan moet denken, is de snelheid van je internet. De kans is groot dat je de afgelopen jaren hebt gemerkt dat een goede internetverbinding cruciaal is voor werken vanuit huis. In sommige gevallen betekent dat een draadloos netwerk toch net wat meer ondersteuning nodig heeft van een internetkabel, zoals een UTP kabel. Daarmee kun je de snelheid van je internet verbeteren en vooral stabieler maken. Dat is wel zo prettig voor bijvoorbeeld videomeetings.

Kijk ook zeker eens naar de provider waar je bij zit. Wat veel mensen niet weten, is dat internetsnelheid locatieafhankelijk is. Een paar zoekopdrachten in Google laten je al zien welke provider het beste scoort voor jouw locatie. Heb je al de beste provider maar ervaar je toch wat problemen met de snelheid van je internet? Plaats de router dan eens op een plek in de kamer waar je werkt en niet in de meterkast of een andere locatie.

Let goed op de verlichting van de thuiswerkplek

Wat daarnaast niet mag ontbreken op deze checklist is de juiste verlichting voor je thuiswerkplek. Goede verlichting wordt vaak onderschat bij een plek waar gewerkt wordt en dat is ontzettend zonde. Zoals je misschien wel weet, is je lichaam heel gevoelig voor het zogeheten bioritme. Dat betekent dat je je bij natuurlijk daglicht waarschijnlijk het beste voelt en je liever in slaap dommelt wanneer het donker is. Dit geldt ook voor de verlichting van je thuiswerkplek.

Op een goed verlichte werkplek kun je beter werken dan op een plek waar het net te donker is of waar het licht te onnatuurlijk is. Kijk dus zeker naar de mogelijkheden om je bureau in de buurt van een raam te zetten om overdag zoveel mogelijk daglicht op te kunnen vangen. Wanneer dat niet mogelijk is, moet je eens kijken naar lampen die daglicht kunnen nabootsen. Let ook eens op de plek waar je dergelijke verlichting plaatst, zodat je niet in een felle lamp zit te kijken en zodat je ook geen slechte verlichting direct op je bureau hebt.

Werk met externe apparatuur voor goede houding

Efficiënt werken kan alleen wanneer je thuiswerkplek op een goede manier is ingedeeld. Met een ergonomisch bureau en bureaustoel, een extra netwerkkabel voor een betere internetverbinding en goede verlichting ben je er nog niet. Zo moet je ook goed kijken naar de mogelijkheden voor externe apparatuur op je bureau. Je kunt het beste werken met een extra beeldscherm, een externe muis en een extra toetsenbord. Op die manier hoef je zo min mogelijk energie te verbruiken en kun je zo comfortabel mogelijk zitten om optimaal te werken.

Sommige mensen vinden het daarbij prettig om nog meer externe apparaten op het bureau te hebben staan. Denk bijvoorbeeld aan een draadloze oplader voor je smartphone en een oplader en houder ineen voor een tablet. Onze tip hierin? Zorg ervoor dat je bureau niet té vol ligt. Hierbij geldt namelijk: een opgeruimd bureau is een opgeruimd hoofd. Je presteert beter wanneer de boel om je heen een beetje netjes is en blijft. Natuurlijk kan een lampje hier en een plant daar de werkplek wat gezelliger maken, maar overdrijf niet.