Coinbase lanceert bèta van NFT marktplaats

De grote Amerikaanse crypto exchange Coinbase heeft vandaag de lang verwachte non-fungible token (NFT) marktplaats uitgebracht in de bèta testfase. Een kleine hoeveelheid testers zullen toegang krijgen tot het nieuwe platform om te valideren of alles naar behoren werkt. Op termijn zullen er steeds meer gebruikers toegang krijgen tot de NFT marktplaats.

Coinbase NFT marktplaats

Via een blogpost maakte Coinbase de aankondiging bekend. De toegang werkt via een wacht lijst De NFT marktplaats van Coinbase heeft veel weg van platformen als OpenSea, uniek is de mogelijkheden tot communicatie en het publiceren van reacties.

Het was al enkele maanden bekend dat Coinbase zich gaat richten op een NFT marktplaats. De afgelopen maanden is er een behoorlijke hype ontstaan welke zich richt op NFT’s.