Wil jij ook graag goedkoper bellen?

Er is tegenwoordig bijna niemand meer te vinden die geen telefoon heeft. Vandaar dat ook bijna iedereen het zal herkennen dat je eens in de twee jaar weer moet kiezen of je je abonnement verlengt of niet. Veel mensen vinden het geen prettig idee om voor lange tijd aan een contract vast te zitten. Ook hoeven zij niet altijd een nieuwe telefoon te hebben. Gelukkig zijn er ook mogelijkheden om geen nieuwe telefoon te hoeven kiezen. Je kunt oo alleen kiezen voor een simkaart. Met deze losse kaart kun je ook veel goedkoper bellen waardoor je maandlasten dus aanzienlijk verlaagd kunnen worden.

Zo kun jij je sim only vergelijken

Als je enkel voor een simkaart gaat, kun je online je sim only vergelijken. Zo kun je heel snel zien welke provider het beste bij jouw wensen aansluit. Je kunt op vele manieren je sim only vergelijken, maar het handigste is om naar een professionele vergelijkingssite gaan. Hier kun je eenvoudig zien welke provider jou exact kan bieden wat je nodig hebt. Vaak maken deze sites ook nog mooie deals met providers wat jou extra veel voordeel kan opleveren. Een vergelijking is zo gemaakt, dus het is aan jou om te bepalen hoeveel voordeel je wilt pakken.

Wat zijn jouw wensen?

Ben jij iemand die je telefoon enkel en alleen gebruikt om te bellen, of ben je iemand die altijd op Youtube filmpjes aan het bekijken is? Wat je wensen ook zijn, er is altijd een goed pakket beschikbaar dat aansluit bij jouw voorkeuren. Je kunt gaan voor een bundel met veel gigabytes en weinig belminuten, maar wil je alles uit je telefoon halen, dan kun je een grote belbundel en een ruime internetbundel kopen. Massa is kassa, dus hoe meer je nodig hebt, hoe lager de kosten zullen worden.

Wil je je nummer behouden?

Veel mensen willen liever niet overstappen naar een andere provider omdat zij bang zijn om hun nummer kwijt te raken. Het is daarom goed om te weten dat je je nummer mee kunt nemen naar je nieuwe provider. Dit zou in theorie tien euro kosten, maar in de praktijk worden vaak geen kosten gerekend. Zo kun je gewoon met je eigen nummer blijven bellen en whatsappen en hoef je niet bang te zijn dat je iedereen moet laten weten dat je een nieuw nummer hebt. Mocht de termijn van je sim only aflopen, dan hoef je niet bang te zijn dat je niet meer kunt bellen en internetten. De termijn wordt namelijk stilzwijgend verlengd zodat jij de tijd hebt om te kijken wat je nu wilt gaan doen.