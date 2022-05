Met de zomer voor de deur is het weer tijd om te investeren in te gekke gadgets. Dit warme seizoen staat namelijk bol van de musthaves die je zomer net iets verfrissender en vooral leuker maken.

Nu diverse wetenschappers zelfs voorspellen dat het wel een héél hete en droge zomer kan gaan worden, is dit hét moment om je eens te verdiepen in bijvoorbeeld een waterdichte en draagbare speaker of een vet elektrisch waterbord om op te surfen. In dit artikel lees je meer over dé musthave gadgets voor de zomer van 2022.

Portable en waterdichte speaker voor buitenavontuur

Of je nu een barbecue organiseert voor vrienden of wanneer je een dagje naar een recreatieplas gaat; een draagbare speaker is in de zomer eigenlijk altijd een goed idee. Door de jaren heen zijn portable speakers steeds beter geworden in geluid, design en eigenschappen. Zo scoor je tegenwoordig voor hele aantrekkelijke prijzen een draagbaar boxje dat ook nog eens waterdicht is. Dat betekent dat je je favoriete muziek kunt luisteren op het strand, in de kano of wanneer je optimaal aan het genieten bent in een jacuzzi of zwembad.

Omdat er nu zoveel van dit soort speakers te koop zijn, is het aan te raden om speakers te vergelijken. Check het aanbod op beste.xyz en je vindt gegarandeerd een draagbare en waterdichte speaker die bij je past. Extra tip: ga voor een speaker met clip-on zodat je de speaker aan je broek, aan je tent of aan de kano vast kunt maken. Op die manier weet je zeker dat je de gadget niet kwijt raakt.

Draagbare barbecue voor fijne zomeravonden

Weet je waar je die luidspreker ook goed voor kunt gebruiken? Voor lange zomeravonden met vrienden en/of familie met een uitgebreide barbecue en lekkere drankjes. Wanneer je niet over een tuin beschikt, maar wel graag wil barbecueën is het aan te raden om deze zomer te kiezen voor een draagbare barbecue. Dat is een compacte barbecue die je gemakkelijk opvouwt en opbergt.

Net als bij luidsprekers zijn er ieder jaar nieuwe innovaties te vinden op het gebied van barbecues. Tegenwoordig zijn draagbare barbecues dé gadget van het moment. Dat is niet voor niets het geval: deze barbecues zijn eenvoudig op te vouwen, licht van gewicht en met gemak mee te nemen naar het park, de camping of het strand. Kortom: het ideale item om de zomer mee door te komen.

Vette vakantiefoto’s maken met OnePlus 10 Pro

Natuurlijk mag een smartphone met een goede camera ook niet ontbreken in de zomer. Een fijne vakantie of een festival moet natuurlijk worden vastgelegd. Dat doe je met een goede mobiele telefoon, zoals een OnePlus 10 Pro. Deze smartphone is sinds 5 april 2022 op de markt en staat onder andere bekend om zijn extreem goede camera met RAW+ functie. Wat helemaal vet is, is dat je met de OnePlus 10 Pro de witbalans, ISO en sluitertijd aan kunt passen voordat je een video maakt.

Vergeet ook zeker niet de nieuwe groothoeklens met een blikveld van maar liefst 150 graden. Dat levert haarscherpe beelden uit van een frisse duik in het water, een dag dansen op een festival of lekker chillen met je vrienden. Andere smartphones met goede camera’s anno 2022 zijn onder andere de Samsung Galaxy S22 Ultra, de Apple iPhone 13 pro en de Oppo Find X3 pro. Met dit soort smartphones is een systeemcamera of spiegelreflexcamera bijna overbodig.

Surfen op het water met elektrisch waterbord

Ben je heel benieuwd hoe het is om te surfen maar heb je geen plek in de buurt waar de golven hoog genoeg zijn voor een surfsessie? No worries: met een elektrisch waterbord kun je op ieder soort water surfen; van rivieren tot meren en van de zee tot zelfs een vijver. Dit soort surfboards zijn namelijk elektrisch aangedreven en beschikken over een accu waar je zo’n drie kwartier gebruik van kunt maken als de accu vol is. En daar hoef je helemaal niet voor te kunnen surfen!

In de toekomst zullen er hoogstwaarschijnlijk elektrische waterbords worden ontwikkeld die nog langer mee kunnen, maar voor nu is dit een te gekke gadget voor een warme zomer. Het enige nadeel is dat het prijskaartje van een waterbord nogal hoog ligt. Voor een waterbord van het merk Lampuga ben je bijvoorbeeld 15.500 euro kwijt. Maar: daarmee kun je wel met 50 kilometer per uur over het water scheuren. Is deze gadget je toch iets te duur? Via beste.xyz vind je volop gadgets voor de zomer die beter te betalen zijn.