Welke UTP kabel past het beste bij jou?

Een UTP kabel klinkt wellicht ingewikkeld, toch is het niets minder dan een netwerkkabel. Via deze kabels wordt jouw huis voorzien van een goede stroomtoevoer en kan je internet op meerdere plekken in huis gebruiken. Natuurlijk zijn er, het zal eens niet zo zijn, talloze verschillende kabels beschikbaar. Het kan daarom voorkomen dat je even de bomen door het bos niet ziet en geen idee hebt welke kabel nu het beste voor jou is. Om je enigszins op weg te helpen vertellen we je in dit artikel meer over de verschillende UTP kabels.

Wat is nu eigenlijk een UTP kabel? Wat is nu eigenlijk een UTP kabel?

We gaan nog een keer kort uitleggen wat zo’n UTP kabel nu precies is. UTP staat voor niets minder dan Unshielded Twisted Pair. Deze kabels worden gebruikt voor het aanleggen van computer- en telefonie netwerken. Ondanks dat de UTP kabel een misschien wat ingewikkelde naam heeft, kun je dit ook simpelweg duiden als een internet- of ethernetkabel. Soms willen mensen dingen nu eenmaal wat moeilijker maken dan ze eigenlijk zijn.

Deze kabels worden aangeduid met een categorie nummer. Om die reden staat er soms iets in de vorm van Cat6 Kabel op de snoeren. Dit is niets minder dan een aanduiding voor de soort categorie. Raak hier dus niet direct van in de war.

Welke internetkabel heb je precies nodig?

Als jij in huis gebruik wilt maken van telefonie of internet, dan heb je een netwerkkabel nodig. In dit geval kun je kiezen uit een afgeschermde (FTP) of niet afgeschermde UTP kabel (STP). Daarnaast heb je de keuze uit verschillende andere opties. Daarin is het belangrijk te weten wat je hier precies mee wilt gaan doen. Gaat het om een groot bedrijf die je met de kabels wilt voorzien van de beste kwaliteit? Dan is het zaak dat je een kabel met een groot bereik en hoge doorvoersnelheid neemt. Gaat het om een kabel voor een telefoonnetwerk dat je amper gaat gebruiken? Dan kun je hierin ook weer een afweging maken. Je hebt namelijk minder nodig dan in het eerste geval.

De keuze tussen een afgeschermde of niet afgeschermde kabel is, zoals benoemd, ook een belangrijke. Een afgeschermde FTP-kabel is namelijk erg belangrijk als er in de buurt van de internetkabel nog andere stroomkabels liggen. Door het gebruiken van de folie in de FTP-kabel wordt de kans op verstoring door die andere kabels gewoon kleiner. Dit zijn zaken die je wilt voorkomen als je bijvoorbeeld altijd voorzien moet zijn van een goed draaiend internet netwerk.

Welke snelheid heb jij nodig?

Het is zoals gezegd belangrijk om af te wegen hoe je de kabel gaat gebruiken. Om het jou wat makkelijk te maken vertellen we over 3 situaties, zodat jij jouw eigen situatie hierop los kunt laten.

Thuis met jouw gezin – Cat6/Cat6a kabel

De eerste situatie die we behandelen is het thuisnetwerk. Als jij alleen of met jouw gezin gebruik maakt van de internetkabel, dan kan je dit in de meeste gevallen gewoon met een Cat6 kabel oplossen. Maken jullie nu extreem veel gebruik door bijvoorbeeld veel te streamen of te downloaden, dan is het aan te raden over te stappen naar een Cat6a kabel. Die kan net weer even wat meer hebben.

Een klein bedrijfje – Cat6a kabel

Als jij een eigen bedrijf hebt met een aantal werknemers, dan heb je vanzelfsprekend wat meer nodig. Zeker als hier de nodige downloads van iedereen bij komen kijken. Voor deze situaties is het dan ook sowieso slim om gebruik te maken van een Cat6a kabel. Dit geldt ook voor een situatie dat als jij thuiswerkt er elders in huis iemand ook gebruik van een internet maakt. Denk hierbij aan gamende kinderen of een partner die ook gewoon aan het werk is.

Een groot bedrijf – Cat7 kabel

Tot slot geven we nog een indicatie van welke kabel het beste past bij een groter bedrijf. Als jij een bedrijf in IT hebt of dat gewoon erg veel met mensen in contact moet zijn via de mail of de telefoon, dan is het slim een Cat7 kabel te gebruiken. Op deze manier kun je ongestoord doorwerken en vinden er geen storingen plaats. Wel zo belangrijk op een werkvloer waar internet essentieel is. Gezien het feit dat we alleen maar meer en meer gebruik gaan maken van het internet en de online contacten, zit je met een Cat7 kabel perfect met het oog op de toekomst.

Welke kabel past het beste bij jou?

Als het goed is weet je na het lezen van dit artikel welke kabel het beste bij jouw werkzaamheden past. Maak deze inschatting goed om de nodige kosten te besparen en daarnaast altijd voorzien te zijn van goed werkend internet. Succes met de keuze!