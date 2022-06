Een IT traineeship is tegenwoordig behoorlijk populair en komt steeds meer voor bij de grotere bedrijven in de toch al krappe arbeidsmarkt. Maar wat is nu precies een IT traineeship?

Wat is een IT traineeship?

Een IT Traineeship is een gestructureerd werk- en opleidingsprogramma welke zich veelal richt op jonge talenten met interesse in IT. Hiermee kan je een IT traineeship vooral zien als een werk-leertraject waarin young professionals worden klaargestoomd voor een carrière als IT-professional via werken en studeren.

Een traineeship geeft de mogelijkheid om je carrière een vliegende start te geven of zelf een volledig nieuwe richting aan te leren. Het mooiste van alles; je krijgt direct vanaf het begin van het traineeship volledig betaald – hiermee is het veel leren voor een vast salaris. Tegenwoordig zijn er vele IT rollen beschikbaar, in vrijwel alle rollen zijn er traineeship beschikbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de richting tot developer, support, systeem of data.

Voordelen

Er zijn vele voordelen, de belangrijkste is dat je snel de nieuwe skills in de praktijk kan brengen en waar je veelal zonder eigen een start kan maken met certificaten en trainingen. Ook de grotere bedrijven hebben mogelijkheden tot een traineeship programma – hiermee is het mogelijk om bij de grote bedrijven binnen te komen, en je vervolgens zelf verder te ontwikkelen.

Een ander groot voordeel is vooral de mogelijkheid om de theorie direct in de praktijk te brengen. Hiermee krijg je snel praktijkervaring en draai je bij de meeste bedrijven volop mee in de projecten.

Diploma’s

Als we kijken naar het verleden is vooral de eis een HBO/WO opleidingen. Vanwege de krappe arbeidsmarkten is er een nieuwe mogelijkheid ontstaan waardoor er ook vele traineeship zijn op lagere opleidingen.

Hoeveelheid werkt

Momenteel is er volop krapte op de IT-arbeidsmarkt. Sinds het beging van 2021 is er een flinke stijging in het aantal openstaande vacatures. Ook in de toekomst zit je voorlopig wel goed binnen de IT-sector. Omscholen via een IT-Traineeship is hierdoor zeker interessant.