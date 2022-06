Zo kies je de webshop software die bij jouw organisatie past

Het aantal startende ondernemers is sinds het begin van de coronacrisis enorm gegroeid. Zelfs nu is dit aantal nog erg hoog, blijkt uit cijfers van het NOS. Om binnen dit grote aanbod van ondernemers op te vallen binnen je niche is het nodig om een goede website of webshop te hebben.

Wanneer je ervoor zorgt dat je net even anders of beter bent dan je concurrent dan kan dit ertoe leiden dat een potentiële klant eerder voor jouw product of dienst gaat dan voor die van een andere aanbieder. De vraag is: hoe zorg je voor een goede webwinkel? Met de juiste webshop software. In dit artikel lees je meer over het uitkiezen van webshop software die bij jouw organisatie past.

Kies je voor standaard design of zelf ontwerpen?

Waar je in ieder geval op moet letten voordat je webshop software kiest, is of je de keuze hebt uit een aantal standaard designs of dat je zelf een lay-out kunt ontwerpen. Het grote voordeel van een aanbieder met bestaande designs is dat je geen verstand hoeft te hebben van webdesign of HTML om een webshop in elkaar te zetten. Het nadeel hiervan is echter dat je zo’n website niet volledig naar eigen smaak of huisstijl kunt maken. Ook kan het er soms net wat ‘goedkoper’ uitzien wanneer je een lay-out gebruikt die een groot deel van de webshops al heeft. Bij software waar je het zelf kunt (laten) ontwerpen, kun je wel een eigen huisstijl toevoegen. Denk dus vooraf goed na voor wat voor soort webshop software je wil gaan.

Check alle mogelijke opties bij website software

Daarnaast moet je kijken naar de diverse mogelijkheden die je wel (of niet) hebt bij website software. Als eigenaar van een webwinkel moet je weten dat er een aantal onderdelen is dat je sowieso nodig hebt. Klanten willen bijvoorbeeld immers een bestelling of aanvraag snel en makkelijk kunnen afrekenen, wellicht wil je de stats van je webshop via de smartphone kunnen checken en misschien wil je wel beschikken over een live klantenservice. De keuze is reuze wanneer het gaat om webshop software en de mogelijkheden op webwinkels. Daarom is het goed om even de tijd te nemen om te beginnen met webwinkel software vergelijken zodat je zeker weet wat je waar kunt krijgen als ondernemer. Let hierbij goed op wat je denkt dat je klanten verwachten en nodig hebben en schroom zeker niet om aan de toekomst van je bedrijf te denken.

Mag je website software gratis uitproberen?

Met de bovenstaande punten heb je al een goed begin gemaakt in je zoektocht naar passende website software. Toch is dat zeker niet het enige om te weten of een bepaald type software nou de échte match is. Kijk daarom eens naar aanbieders waarbij je de website software gratis mag uitproberen. Het zal je verbazen hoeveel aanbieders deze optie hebben waarbij je voor een paar weken of een maand gratis gebruik kunt maken van de software. Onze tip? Doe dit bij meerdere aanbieders zodat je voor jezelf een duidelijk overzicht krijgt van de soort programma’s waarmee je zou kunnen gaan werken voor je website. Alleen op deze manier kom je erachter welke software wel of niet handig is voor jouw bedrijf.

Let goed op servicemogelijkheden van aanbieder

De webshop software is niet het enige waar je op moet letten. Natuurlijk is het prettig om te kunnen werken met kwalitatieve software, maar wat ook net zo belangrijk is, is een goede klantenservice. Heb je bijvoorbeeld vragen over de software waarmee je werkt of loopt het systeem vast? Dan is het wel fijn dat je terecht kunt bij een professionele klantenservice. Goede webshop software moet een goede klantenservice hebben. Wanneer je nog geen idee hebt of het bedrijf waar je interesse in hebt dat heeft, kun je even bellen met een paar vragen. Op die manier check je op een simpele en snelle manier hoe de klantenservice met vragen omgaat.

Webwinkel software vergelijken voor de beste deal

Tot slot is het natuurlijk ook interessant om te weten wat de prijs gaat worden van de webshop software die je wil gaan gebruiken. Wil je voordelig uit zijn of precies weten wat je waar krijgt voor welke prijs? Begin dan met webwinkel software vergelijken om binnen no time te weten welke aanbieder de beste match is. Uiteraard geldt hierbij: des te uitgebreider je pakket is des te meer je moet betalen. Ga dus voor jezelf na waar je zoal gebruik van zou willen maken, welke vorm van web design je zou willen gebruiken, wat de servicemogelijkheden zijn van de aanbieder en of je de webshop software gratis uit mag proberen om zo de beste aanbieding te kunnen pakken voor jouw bedrijf.