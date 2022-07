Technische aankopen waarop je kunt besparen

Als gadgetfreak is het soms té verleidelijk om weer iets nieuws te kopen, zeker in de huidige tijd wanneer de ene ontwikkeling in razend tempo wordt opgevolgd door de andere. Maar je budget is natuurlijk niet eindeloos, er zullen keuzes gemaakt worden.

Wij kunnen natuurlijk niet kiezen wat voor jou het allerbelangrijkste is, maar toch zijn er wel slimme trucs te bedenken waardoor het allemaal net iets betaalbaarder wordt. Welke dat zijn? Wij leggen ze je uit!

Nieuw, nieuwer, nieuwst

Natuurlijk gaan we het liefste altijd voor het allernieuwste, coolste en hipste exemplaar. Maar realiseer je dat dat zeker niet altijd nodig is. Het is in vele gevallen ook vooral een kwestie van gewenning. Zo is een iPhone 12 (met) abonnement vaak veel goedkoper dan een nieuwere versie, terwijl de verschillen minimaal zijn.

De techniek heeft zich immers vandaag de dag zo snel en ver door ontwikkeld dat op iedere Smartphone al een topcamera zit. Die ene pixel meer of minder zie je echt niet meer. Bij Apple gaat het ook vooral om het besturingssysteem, deze kun je op zowel de iPhone 12 als 13 razendsnel upgraden. Dus is het allerallernieuwste altijd nodig? Nee!

Recycle!

We willen vandaag de dag natuurlijk allemaal verantwoord en duurzaam ons gedragen. Als dit ook nog eens gecombineerd kan worden met een extra voordeeltje, worden wij helemaal blij. Het aanschaffen van een iPhone die refurbished is, is daar een voorbeeld van. Dit geldt niet alleen voor iPhones, maar ook laptops en tv’s zijn tegenwoordig refurbished te koop.

Dit is wel daadwerkelijk iets anders dan tweedehands. Bij refurbished heeft namelijk een expert er nog naar gekeken, het apparaat schoongemaakt en gecheckt. Waar nodig zijn zelfs onderdelen vervangen. Kortom, bijna nieuw en een stuk voordeliger.

Genoeg tijd online

Tuurlijk het is het leuk om ook om je pols alles te kunnen zien wat ook op je telefoon gebeurt, maar is het echt nodig? Onze ervaring leert dat het vooral leuk is, maar dat je er niet veel nieuwe inzichten door krijgt. Misschien wel tijdens het sporten qua bloeddruk/hartslag en bijvoorbeeld het aantal gerende kilometers. Maar zeg nou eerlijk, het is ook wel lekker om tijdens het sporten even offline te zijn. Of niet?

Laptop, tv, IPad, iPhone

Tegenwoordig hebben we nogal wat schermen in huis. Van een tv tot een laptop, en van een smartphone tot een tablet. Vraag jezelf af welke je écht gebruikt en welke vooral liggen te verstoffen. Het is dan ook aan te raden om alleen het apparaat te kopen wat je daadwerkelijk veel gebruikt en daar meteen voor goede kwaliteit te gaan.

De andere kun je beter links laten liggen of verkopen. Je zult zien dat je het in de praktijk ook waarschijnlijk helemaal niet gaat missen.

Kortom, zelfs voor de echt technerd zijn er opties om toch de mooiste spullen te hebben met een sluitende begroting aan het einde van het jaar. Met bovenstaande tips heb jij in ieder geval alles om handen om je komende tijd toch online uit te kunnen leven!