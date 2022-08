In 5 stappen goed voorbereid op de verbouwing van jouw IT-kantoor

Als je werkzaam bent in de IT sector en het kantoor verbouwd moet worden kan dit voor veel stress zorgen. Gelukkig geldt bij een verbouwing het volgende: een goed begin is het halve werk. Om ervoor te zorgen dat je de belangrijkste stappen niet mist hebben we deze hieronder voor je uitgeschreven.

1. Een sterk financieel plan

Een verbouwing is duur. Heb je er al over nagedacht hoe deze bekostigd gaat worden? Je kunt een globale offerte aanvragen bij een aannemer. Je wilt daarbij natuurlijk niet te veel uitgeven aan de verbouwing. Werk dan ook met een scherp budget om precies te weten waar je aan toe bent en wat je kan uitgeven.

2. Meerekenen van onverwachte kosten

Naast een budget voor de verbouwing, zullen er hoogstwaarschijnlijk onverwachte kosten komen waar je rekening mee moet houden. Dit kunnen rekeningen van de gemeente of de huur van een afvalcontainer zijn en deze worden niet meegenomen in de offerte van de aannemer of leverancier. Toch kan het gebeuren dat die kosten heel hoog oplopen. Zorg daarom altijd voor een fatsoenlijke buffer voor deze onverwachte kosten.

3. Vind de geschikte aannemer

Ben je van plan een aannemer in te huren om de verbouwing te regelen? Kies er dan een waarvan je uit eerste hand hebt gehoord dat deze goed is en kies iemand die je vertrouwt. En wil je jouw verbouwing zonder aannemer regelen? Ga dan op zoek naar goede vakmensen, die de verbouwing gegarandeerd goed uitvoeren.

4. Bekijk de veiligheid

Veiligheid en brandpreventie zijn van groot belang tijdens een verbouwing. Een ongelukje zit namelijk in een klein hoekje en de kans bestaat dat er brandgevaar is. Daarnaast zijn er regels waaraan jij je moet houden. Verandert de functie van een ruimte alleen? Dan hoef je je geen zorgen te maken over de wetgeving. Maar wanneer jij een gebouw gaat verbouwen, is het wel belangrijk om er op te letten. Wordt er bijvoorbeeld gelast, kunnen de vonken voor brand zorgen. Huur dus altijd professionals in die weten wat ze doen.

Je wil daarnaast natuurlijk aan alle veiligheidswetten voldoen. Voor veel werkzaamheden is het dan ook verplicht om een heetwerkwacht in te schakelen. Ga je bijvoorbeeld een besloten ruimte renoveren? Zorg er dan voor dat er altijd een mangatwacht aanwezig is.

5. Breng iedereen op de hoogte

Heb je de financiën, veiligheid en vergunning geregeld? Dan kun bijna van start. Je dient hiervoor wel eerst de omgeving van het kantoor in te lichten. Zij zullen namelijk niet blij zijn met het gezaag en geboor. Breng ze op de hoogte en beloon ze achteraf met een bloemetje, bonbons of flesje wijn.

Met de bovenstaande stappen ben jij helemaal klaar voor een soepele verbouwing. Zo kunnen jullie snel weer online zijn. Succes!