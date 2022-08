Welk telefoonhoesje past bij mij?

Een telefoon is een flinke investering. De devices zijn dan ook onmisbaar geworden. Dit komt niet alleen doordat we steeds vaker bereikbaar moeten zijn, ook omdat de telefoons uitgerust worden met de handigste snufjes. Nu de telefoons steeds meer kunnen, worden ze ook steeds duurder. Juist daarom is het belangrijk dat je zuinig omgaat met je telefoon. Als je de telefoon goed wil beschermen kun je kiezen voor een telefoonhoesje. Zo verklein je de kans dat jouw telefoon kapot valt. Weet je nog niet welk hoesje goed bij jou zou passen? Lees hier over de verschillende modellen: de keuze in telefoonhoesjes is reuze!

Is de bookcase iets voor jou?

Eén van de meest populaire hoesjes is de bookcase. Dat is ook niet zo gek, want door het flapje stop je de telefoon veilig weg. Nogmaals: de telefoons zijn onmisbaar geworden, dus je wilt niet dat je telefoon kapot gaat. Met dit hoesje moet je het ook wel erg bont maken als je dat wil laten gebeuren. Het heeft de welbekende vorm van een boek waardoor het device optimaal beschermd wordt. Het komt ook van pas wanneer je geen groot fan bent van de standaard portemonnee, want veel varianten van deze hoes bieden een plek om pasjes in te bewaren.

Ontdek de back cover

Ook de backcover wordt vaak gekozen door telefooneigenaren. Deze hoes gaat vaak samen met een screenprotector, want alleen de achterkant wordt beschermd door deze cover. Toch is de backcover een goede keuze voor iedereen die zijn telefoon graag slank en chic houdt. Tip: ben jij geen fan van telefoonhoesjes, maar wil je wel dat je mobiel veilig is? Kies voor een doorzichtige back cover.

Best of both worlds: 2-in-1 hoesje

Vind je pasjes in je hoesje en constante bescherming wel goed klinken, maar ben je geen fan van het design van de bookcase? Dan is dit de ideale oplossing voor jou. Dit hoesje is in principe een bookcase, maar met een losse back cover erin. Zo kun je hem gemakkelijk loskoppelen en heb je twee hoesjes in één. Goede naam hè?

Kies een stijlvol hoesje

Nu je drie populaire modellen hebt ontdekt, is het tijd om een stapje verder te gaan. Als je voor een telefoonhoesje gaat, moet die eigenlijk ook wel stijlvol zijn. Je wilt het liefst dat het hoesje qua kleur en stijl bij je tas past. Gelukkig zijn er tegenwoordig zoveel leuke kleuren dat je bijna altijd een perfecte match vindt. Door het brede assortiment aan leuke accessoires voor je devices ga je altijd op pad met de handigste en mooiste gadgets. Wat dacht je bijvoorbeeld van een bijpassend hoesje voor jouw Airpods of een nuttige powerbank? Hoewel de powerbank heel stijlvol kan zijn, is het eigenlijk ook bijna niet te missen. Door dit handige item hoef jij niet bang te zijn voor een lege telefoon.