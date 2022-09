Motorola Moto E22: Nieuwe betaalbare smartphone

De nieuwe Motorola Moto E22 is een betaalbare smartphone en komt ook naar Nederland. Samen met de Moto E22I komt de smartphone naar de Nederlandse markt voor een bedrag van 139,99 euro. Zeker gezien de specificaties een prima adviesprijs.

Motorola Moto E22

De Motorola Moto E22 is een goedkope smartphone welke verkocht zal worden voor een adviesprijs van 139,99 euro. Motorola heeft de smartphone voorzien van een 6,5-inch scherm met een HD-resolutie en 90 Hertz ververssnelheid.

Onder de motorkap is er een MediaTek Helio G37 chipset aanwezig in combinatie met 4GB aan RAM en 64GB uitbreidbare opslag.

Verder is er een 4020mAh-accu aanwezig. De frontcamera is verwerkt in een kleine notch aan de bovenstaande. Aan de voorzijde is er een 5 megapixel camera – terwijl er aan de achterzijde een 16 megapixel + 2 megapixel close-up camera aanwezig is.