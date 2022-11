Polkadot is geen effect maar een software

In Amerika is er steeds meer regelgeving omtrent crypto zichtbaar. Net zoals XRP zijn veel crypto projecten aangegeven als een aandeel, XRP was hier de eerste in. Ook waren er geruchten rondom Polkadot (DOT) en een aankomende regelgeving gericht op Polkadot. Maar de Web3 Foundation (W3F) is het hier niet mee eens. Ook de organisatie achter Polkadot heeft enkele aanpassingen toegepast.

In een blogpost schrijft de W3F organisatie dat DOT geen effect/security/aandeel meer is. De stichting heeft sinds 2019 veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat Polkadot in de juiste categorie terecht komt. Zo is het ingegaan op een uitnodiging van de SEC voor crypto-bedrijven om te komen praten over regulatie.

Web3 Foundation announces @Polkadot's native token DOT has morphed and is software, not a security! After 3 years of proactive engagement with the @SECGov, W3F announces a landmark step towards the achievement of Web 3.0, a decentralized, trustless, serverless internet. — Web3 Foundation (@Web3foundation) November 4, 2022

Afgelopen vrijdag heeft de Web3 Foundation laten weten dat Polkadots eigen cryptocurrency DOT geen effect meer is, het is nu een software. Naar verwachting zullen er meer rechtszaken volgen zoals bij Ripple/ XRP al een tijd geval is.