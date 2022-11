Zonder techniek staat het leven stil

Het is geen geheim dat we in grote mate afhankelijk zijn van techniek. In ons persoonlijke en professionele leven kunnen we niet meer zonder. Dat geldt zelfs voor beroepen die in eerste instantie niet direct verbonden zijn met technologie. Inmiddels liggen complete bedrijven stil wanneer het internet uitvalt.

Alle beroepsgroepen maken gebruik van techniek

Softwareontwikkelaars, medisch personeel en installateurs maken uiteraard volop gebruik van de mogelijkheden van de techniek. Maar dat geldt ook voor beroepsgroepen die er niet direct mee verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan het een afspraak maken bij de kapper, het opstellen van een levenstestament of het plannen van een meeting met collega’s. Je ziet überhaupt amper nog met de hand geschreven documenten en berichten. Vrijwel alles wordt met een computer gemaakt en verstuurd.

Techniek domineert het professionele en het dagelijkse leven

Zonder techniek ligt onze maatschappij stil. De economie draait niet meer, transporten komen niet op de bestemming aan en het gaat mis met de voedselindustrie. Dat zijn slechts drie voorbeelden. Kort samengevat leidt het uitvallen van bepaalde technologische middelen tot een regelrechte crisis. Daarom wordt de vraag gesteld of we niet in te grote mate afhankelijk zijn van techniek.

Kennis dient breed gedragen te worden

Het gevaar van te snelle ontwikkeling is dat gebruikers het niet bij kunnen benen. Hierdoor zijn er weinig mensen die met bepaalde producten en hulpmiddelen kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan het huidige tekort aan technisch geschoolde vakmensen. Het is essentieel dat een aanzienlijk deel van de bevolking begrijpt hoe bepaalde dingen werken. Iedereen is wel in staat om een e-mail te schrijven of slimme producten aan te sturen. Maar wanneer er iets niet goed werkt gaat het snel verkeerd. Niet alleen voor professionals is kennis over technische producten essentieel, ook doorsnee burgers hebben een bepaalde mate van inzicht nodig.

Is een te hoge mate van afhankelijkheid gevaarlijk?

Ergens niet zonder kunnen is niet automatisch negatief. Hoewel er natuurlijk wel opgepast moet worden wanneer de afhankelijkheid erg groot wordt. Maar bedenk ook dat techniek enorm breed is. Niet alle netwerken en producten zijn met elkaar verbonden en vallen dus ook niet gelijktijdig uit. Bovendien is techniek iets dat door mensen gemaakt is. Kortom, wij hebben de controle zolang we zorgen dat er voldoende kennis onder de bevolking is.

Zonder technologie is onze manier van leven niet mogelijk

Het is duidelijk dat we niet zonder techniek kunnen. Zonder moderne manieren van landbouw is het bijvoorbeeld onmogelijk om voldoende voedsel te produceren. Een ander voorbeeld in Nederland zijn de dijken en sluizen die het water onder controle houden. Vaccinaties en medicijnen zijn ook alleen zo wijdverspreid door een hoog ontwikkelde medische sector die door techniek gedragen wordt.

Onze vrij tijd zou er ook heel anders uitzien

Techniek doet meer voor ons dan essentiële sectoren ondersteunen. Het is ook een groot onderdeel van onze vrije tijd. Dankzij techniek blijf je in contact met vrienden en familie, luister je naar je favoriete muziek en kijk je welke film of serie je maar wilt. Het is een vast component van ons leven waar we niet meer zonder kunnen.