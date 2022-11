Cryptomarkt heeft het moeilijk vanwege FTX; mogelijk overname vanuit Binance

De Bitcoin koers en de algehele koers van de crypto markt is vandaag behoorlijk gedeeld. De angst komt voornamelijk vanwege de liquiditeitsproblemen bij FTX. Na de eerdere geruchten rondom FTX; kondigden Binance CEO Changpeng Zhao en FTX CEO Sam Bankman-Fried aan dat de eerstgenoemde naar alle waarschijnlijkheid FTX zal gaan overnemen.

Binance CEO Changpeng Zhao bevestigde de overeenkomst via Twitter en heeft laten weten dat FTX de overeenkomst heeft opgestart met een verzoek tot hulp. Binance heeft het plan om FTX in zijn geheel over te nemen.

Er is momenteel een flinke liquiditeitscrisis bij FTX.

This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022