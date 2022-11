Black Friday 2022 bij bol.com; dit moet je weten

Dit jaar is er uiteraard weer Black Friday. Vele webwinkels als Coolblue, Amazon, Bol.com en vele andere hebben uiteraard mooie aanbiedingen klaarstaan. De Amerikaanse traditie is nu ook in Nederland volledig overgebracht.

Black Friday 2022 bij Bol.com

Op vrijdag 25 november is het Black Friday. Bol.com en vele andere webwinkels starten eerder met de Black Friday periode. Bol.com start op donderdag 17 november met de actieperiode. De actieperiode is verspreid over meerdere dagen en loopt tot na 25 november.

Op het moment zijn de bol.com Black Friday 2022 deals nog niet begonnen. Er zijn momenteel bij Bol.com een aantal Pre-Black Friday Deals online verschenen.

Bekijk de Bol.com actiepagina via deze link.

Wanneer start Black Friday 2022

Vanaf donderdag 17 november zijn de eerste aanbiedingen te vinden in de app van Bol.com.

Overzicht: De bol.com Black Friday 2022 deals

De bol.com Black Friday deals voor 2022 zijn nog niet begonnen, vanaf donderdag verschijnen de eerste aanbiedingen. Bekijk alvast de aanbiedingen en actiepagina.