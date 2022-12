Spotify Wrapped 2022 is nu beschikbaar in de Spotify App

Het hoogtepunt van het jaar op Spotify is weer beschikbaar. Via Spotify Wrapped 2022 is het mogelijk om jouw muzikale jaaroverzicht te bekijken.

Spotify Wrapped 2022

Met Spotify Wrapped zie je vanuit een overzicht jouw persoonlijke overzichten van het afgelopen jaar. Zo zie je wat jij het afgelopen jaar hebt geluisterd, het aantal minuten tot de podcast, genres en artiesten.

Vanaf dit jaar is de lijst alleen beschikbaar via de mobiele app van de streaming gigant. Om toegang te krijgen tot Wrapped en het te kunnen op sociale media is het verplicht om de app te updaten naar de laatste versie. Vervolgens zie je automatisch op de homepagina een verwijzing naar Wrapped 2022.

Wanneer je hierop klikt krijg je alle statistieken van het afgelopen jaar te zien, welke vervolgens eenvoudig zijn te delen.