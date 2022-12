Gratis Playstation Plus games voor december 2022 beschikbaar

Sony voegt tweemaal per maand nieuwe games aan de PlayStation Plus dienst. Vandaag zijn er een tweetal nieuwe games beschikbaar voor de PS Plus abonnees.

PlayStation Plus december 2022

Later deze maand zal er nog een game beschikbaar komen voor de PS Plus Extra en PS Plus Premium abonnees.

Sony maakt de line-up voor de nieuwe maand van PS Plus altijd bekend op de woensdag vóór de eerste dinsdag van de maand. Voor de laatste maand van het jaar 2022 zijn de volgende games beschikbaar:

Mass Effect Legendary Edition

Biomutant

Divine Knockout

Het spel claimen is voldoende om ook na december de games te kunnen blijven spelen. In januari komen er weer nieuwe games beschikbaar.