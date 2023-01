Website laten maken bij een marketingbureau?

Tegenwoordig zijn er vele mogelijkheden tot het ontwikkelen van een website. Zelf is het mogelijk om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld WordPress of vriendelijke website builders – buiten het design van de website komt er nog best veel bij kijken, ook zoekmachine optimalisatie, security en het gebruik van de juiste opzet is belangrijk. Het doel is vaak om zo goed mogelijk gevonden te worden vanuit de zoekmachines en je website precies aan te sluiten op de doelgroep.

Wanneer de technische kennis ontbreekt is het verstandig om bouwen/ ontwikkelen van een website volledig uit te laten besteden bij een partij welke het vaker heeft gedaan. Er zijn verschillende bedrijven in Nederland welke diensten aanbieden, ook per regio zijn er bedrijven welke specifiek focussen op het maken van websites. Wel zo makkelijk om dicht bij de deur een bedrijf uit te kiezen. Denk hierbij aan een website laten maken Den Haag.

Veelgebruikte fouten

Mobiele website

Veelgebruikte fouten zijn vooral gericht op de gebruiksvriendelijkheid van de website. Tegenwoordig heeft iedereen een smartphone en zijn de meeste zoekopdrachten afkomstig van een mobiel apparaat of een tablet. Het is enorm belangrijk om de website te focussen op alle platformen. Als een website niet goed werkt op een mobiel platform, raak je de bezoeker al snel kwijt. Ook Google kijkt naar de optimalisatie van de zoekresultaten voor de mobiele websites.

Uniek

Er zijn enorm veel websites, als bedrijf wil je uniek zijn en zorgen dat je website opvalt tussen alle resultaten. Het is belangrijk om de huisstijl te laten terugkomen op de website en een herkenbaarheid toe te passen zoals een logo of bepaalde kleuren. Ook voor de gebruiksvriendelijkheid is een goed design enorm belangrijk. Ga hierin ook zeker mee met de trends welke de laatste jaren zijn toegepast.

Zo zien we voor bepaalde websites steeds meer de donkere modus, 3D animaties en micro animaties om bezoeker vooral aandacht te laten focussen op de belangrijkste componenten.

Veiligheid

Als je een website wil maken is het belangrijk om niet alleen naar het design te kijken. Tegenwoordig is het van groot belang om een website goed te beveiligen. Ook worden beveiligde websites hoger weergeven in Google.

SEO

SEO staat voor Search Engine Optimization, ook wel bekend als het optimaliseren van de content/ website voor de zoekmachine. Door het verbeteren van de SEO worden de resultaten hoger getoond in de Google resultaten. Het is van groot belang om de SEO goed te configureren, hierdoor zal je website sneller gevonden in de Google zoekresultaten.

Hoe hoger je in Google staat, hoe sneller iemand op je website klikt. Hoe meer bezoekers, hoe groter de kans op conversie. In het geval van webshops gaat het hierbij eindelijk om omzet en extra winst. Zichtbaarheid voor je potentiële klanten is belangrijk, er is tal van concurrentie op de zoektermen binnen Google.