Deze producten van Motorola moet je in 2023 in de gaten houden

Voor 2023 heeft Motorola een paar interessante nieuwe producten voor je in petto. Wat dacht je van de Motorola Edge X40 en vier nieuwe telefoons in de Moto-G lijn?

Ook verwachten we dat er in 2023 weer diverse nieuwe Motorola portofoons op de markt zullen verschijnen, evenals zogeheten MOTO BUDS. In dit artikel vertellen we je meer over de nieuwste smartphones van Motorola en de nieuwe MOTO BUDS.

Motorola Edge X40 als nieuw paradepaardje van het merk

De ogen zijn in ieder geval gericht op de Motorola Edge X40 die ook wel gezien wordt als het nieuwe paradepaardje van het miljoenenmerk. Waar we in 2022 nog erg tevreden waren met de uitgave van de Motorola Moto E22, de meest betaalbare smartphone van Motorola, gaan we in 2023 voor een wat duurder exemplaar. Maar: daar krijg je ook heel wat voor. De Motorola Edge X40 zit namelijk bomvol met écht interessante functies en kwalitatieve hardware. Zo zit de meest krachtige chip van het bedrijf in de smartphone, namelijk de Snapdragon 8 Gen-2 processor van Qualcomm

Ook is er een groot opslaggeheugen te vinden op de nieuwe smartphone: maximaal 16GB RAM én ook nog eens 512GB aan opslag. Hoewel de naam nu nog Motorola Edge X40 is, komt de telefoon naar Europa onder de naam Motorola Edge 40 Pro. Waar je ook op moet letten is de resolutie van het scherm, die 2400 bij 1080 pixels is en die over een amoled-paneel beschikt. De frontcamera is 60 megapixel en de primaire camea is 50 megapixel en beschikt over een telelens. Ook is er een groothoeklens aanwezig met een resolutie van 50 megapixel. De prijs ligt een stukje hoger dan de Motorola Moto E22 en zal omgerekend € 460 zijn voor het basismodel met 8GB RAM en 128GB aan opslag. Maar: grote kans dat de prijs in Nederland nog wat hoger zal liggen.

MOTO BUDS 600 ANC met 28 uur playtime

Tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (VS) afgelopen januari presenteerde Motorola ook nog een ander nieuw product: de MOTO BUDS 600 ANC. Dat zijn draadloze earbuds die in een eveneens draadloze case komen en die, volledig opgeladen, tot wel 28 uur playtime hebben. Ook hierbij is gebruik gemaakt van een chip van Qualcomm in combinatie met twee ENC microfoons om daarmee achtergrondgeluiden te dempen. Je kunt dus in alle rust muziek luisteren, films kijken of een videocall inplannen zonder dat je daarbij gestoord wordt door allerlei externe geluiden.

De MOTO BUDS 600 ANC beschikken verder over een geïntegreerde Google Assistant die je hands-free kunt gebruiken, is geschikt om snel te koppelen aan je smartphone én is resistent voor water. Extra focus ligt er op de kwaliteit van het geluid waardoor je altijd optimaal profiteert van je favoriete muziek in de hoogste geluidskwaliteit. Kort samengevat zijn de MOTO BUDS 60 ANC met 28 uur playtime een goede aanwinst wanneer je veel gebruik maakt van oortjes of een koptelefoon – voor werk of voor dagelijks gebruik in je privéleven.

Vernieuwde Moto G-lijn: vier nieuwe smartphones

Deze week heeft Motorola eveneens een nieuwe reeks van de Moto G-lijn aangekondigd: maar liefst vier stuks namelijk de Motorola Moto G73, de Moto G53, de Moto G23 en de Moto G13. Hieronder bespreken we ieder toestel kort, zodat je precies weet wat je kunt verwachten.

Motorola Moto G73

De knaller van de vier nieuwe Moto G-toestellen is de Motorola Moto G73. Deze wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 930-processor met 5G en een accu van 5000 mAh. Het toestel beschikt over een dubbele camera van 50 megapixel en een groothoeklens van 8 megapixel. De Motorola Moto G73 zal een adviesprijs hebben van € 299.

Motorola Moto G53

De Motorola Moto G53 zal iets goedkoper worden dan de Moto G73, maar is tegelijkertijd ook iets minder krachtig. Dit toestel beschikt over een Snapdragon 480 Plus-processor met minder werkgeheugen dan de G73. Verder beschikt deze smartphone over twee camera’s, waarvan de hoofdcamera 50 megapixel heeft en de macrocamera 2 megapixel. Dit toestel zal een adviesprijs krijgen van € 249.

Motorola Moto G23

Heb je wat minder te besteden dan is de Motorola Moto G23 misschien een goede optie. Deze smartphone is weliswaar iets minder sterk met een MediaTek Helio G85-processor, maar deze telefoon beschikt wel over drie camera. Naast een hoofdcamera van 50 megapixel en een groothoeklens van 5 megapixel zit er een macrocamera op de Motorola Moto G23. De adviesprijs van deze telefoon is € 199.

Motorola Moto G13

De meest betaalbare smartphone van de vier nieuwe exemplaren van Motorola is de Motorola Moto G13. Deze telefoon heeft precies dezelfde processor als de Moto G23, maar veel minder werkgeheugen en minder opslag. Daarnaast verschilt de camera: de G13 beschikt eveneens over een 50 megapixel hoofdcamera, maar verder alleen over twee 2 megapixelcamera’s voor portretfoto’s en macro. De adviesprijs van de Motorola Moto G13 is € 179.