Netflix verlaagt prijzen in meer dan 100 landen

Netflix heeft de prijzen wereldwijd in meer dan 100 landen aangepast. De afgelopen maanden is Netflix veel in het nieuws rondom het hard optreden tegen het ‘accountdelen’. Netflix heeft laten weten abonnementen in 100 landen flink te verlagen.

Prijs Netflix

De streamingdienst kreeg behoorlijk wat kritiek toen ze lieten weten dat de prijzen de lucht in zouden gaan. Nu heeft Netflix abonnementen toch weer goedkoper gemaakt. Netflix is nog altijd de grootste streamingdienst, maar heeft wel veel last van de concurrentie. Apple TV+, Amazon Prima, Disney+ en bijvoorbeeld HBO Max krijgen steeds meer aandeel in handen.

De volledige lijst met landen en regio’s is gedeeld door onderzoeksbureau Ampere Analysis. Vooralsnog zijn de wijzigingen vooral gericht op landen en regio’s in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. In Indonesië, Thailand, Egypte zijn de wijzigingen goed voor bijna de helft van de kosten. Nederland is geen onderdeel van de 100 landen.