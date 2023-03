Start je eigen techwinkel met deze tips

Er zijn voor het eerst sinds jaren weer meer winkels te vinden in Nederland, blijkt uit recent onderzoek van het CBS. Hoewel we met z’n allen dol zijn op online shoppen, zijn fysieke winkels dus ook nog steeds onmisbaar.

Zit je er altijd over na te denken om je eigen shop in tech, gadgets of elektronica op te zetten? Maar weet je niet goed waar je moet beginnen? No worries: in dit artikel geven we je enkele tips en tricks voor het starten van je eigen techwinkel, waaronder voor een passend kassasysteem en wat je moet weten over het inrichten van zo’n shop.

Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel met een ondernemingsplan

Als eerst is het belangrijk om een ondernemingsplan te schrijven op basis van eigen onderzoek. Kijk goed naar de huidige markt en wat er zoal al te vinden is binnen de branche waarin je aan de slag wil gaan. Wat kun je toevoegen aan de bestaande markt en waarin kun jij je onderscheiden? Dit soort zaken omschrijf je, evenals je financiële plan, in je ondernemingsplan. Wie weet komt het nog van pas, bijvoorbeeld als je aanvullende financiering nodig hebt.

Daarbij is het een must om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het maakt niet uit of je computers verkoopt of dat je je bezighoudt met slimme gadgets; iedere ondernemer die geld verdient aan zijn of haar bedrijf moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Je inschrijving gaat automatisch naar de Belastingdienst, waarna je een btw-nummer krijgt die je nodig hebt voor je aangifte en bij bonnetjes en facturen.

Denk aan het regelen van kassasysteem met voorraadbeheer

Wat eveneens een aanrader is, is om een markt- en brancheonderzoek te doen zodat je weet wie je klanten zijn. Ook wordt op deze manier duidelijk naar welke producten vraag is en zorg je ervoor dat je op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen. Door middel van een zogeheten SWOT-analyse kun je kijken wat zowel de sterke als de zwakke punten van jouw plannen zijn.

Omdat je bezig gaat met een fysieke winkel is het goed om te weten dat je op tijd moet beginnen met een voorraadbeheer. Je verkoopt immers producten die fysiek moeten worden geleverd bij de klant. Er zijn verschillende kassasystemen te koop die werken met behulp van digitale programma’s voor voorraadbeheer. Zo’ n kassasysteem is onmisbaar in een moderne winkel omdat je hiermee automatisch een seintje krijgt wanneer iets (bijna) op is.

Ga op zoek naar een passend winkelpand

Vandaag de dag is er in veel steden nog steeds sprake van leegstand. Dat betekent dat je waarschijnlijk best wel wat keuze hebt wanneer je op zoek gaat naar een passend winkelpand. Grote kans dat de gemeente waarin je woont het maar wat graag ziet dat lege panden worden opgevuld met nieuwe, verfrissende bedrijven. Hoe voller een binnenstad immers is, des te groter de kans is dat mensen er gaan winkelen.

Het is aan te raden om eens contact op te nemen met je gemeente. Op sommige plekken bemiddelen zij namelijk tussen verhuurders en ondernemers om zo lege plekken op te vullen. Wie weet heb je zelf al wel een leuk pand ergens in Nederland gespot. Kijk wat de huurprijs is en controleer of er ruimte is om nog een beetje te onderhandelen. Een verhuurder wil zo’n ruimte immers ook snel verhuurd hebben.

Richt je winkel modern en sfeervol in met deze tips

Het maakt tot slot niet uit of je computers of smartphones verkoopt; in beide gevallen moet je veel aandacht schenken aan het interieur van de winkel. Met een slimme én mooie winkelinrichting kun je namelijk meer omzet behalen. Een shop die sfeervol en fijn is ingericht, is namelijk prettiger om te zijn dan een winkel die dat niet is. Daarmee kun je klanten verleiden tot het langer blijven in de winkel én het kopen van je items.

Kijk goed naar de kleuren die je gebruikt en ga voor lichte tinten voor een open uitstraling. Maak gebruik van natuurlijke materialen zoals hout en bamboe om je spullen uit te stallen. Let er op dat je vooral spullen aan de rechterkant van de winkel uitstalt. Uit divers onderzoek blijkt namelijk dat rechtshandigen, dat betreft zo’n 85% van de mensen, het meest georiënteerd zijn op de rechterkant. Zet het kassasysteem dus niet aan het begin van de winkel, maar in het midden zodat klanten overal in aanraking komen met de spullen die je verkoopt.