Personeel fijn remote laten werken? Regel dit!

Een fijne erfenis van de tijd van lockdowns is wel dat thuiswerken heel normaal is geworden. Bedrijven in de IT en techwereld zagen hier het belang al van in, maar dit is inmiddels binnen elk bedrijf waar het mogelijk is wel gangbaar geworden. Toch zijn er ook enkele zaken nodig om mensen echt fijn thuis te laten werken. Nu het structureel is, is het aan te raden niet alleen het hoognodige, maar ook extra zaken te regelen voor je werknemers. Dit zal het werkplezier meteen doen toenemen en de effectiviteit ook. Welke zaken je kunt regelen? Lees snel verder.

Eigen app

Een eigen site voor klanten heb je ongetwijfeld, eveneens als een WhatsApp groep voor je personeel. Maar je kunt ook een stap verder gaan en een speciale app laten maken die alleen voor intern gebruik is. Van een chat functie tot HR zaken, je kunt het zo gek niet bedenken of het kan tegenwoordig allemaal geclusterd worden in een app. Het grote voordeel is ervan dat het veel gebruiksvriendelijker is voor werknemers, en het daarmee ook voor meer betrokkenheid bij kantoor zorgt. Ook schema’s over werkplekken op kantoor, vakantiedagen en verjaardagen kunnen allemaal in een app worden geïntegreerd. Evenals zaken uit het bestaande HRM systeem. Duur? Valt reuze mee. Een app laten maken in Amsterdam kan al tegen een zeer aantrekkelijk tarief en het resultaat is prachtig.

Offline zaken

Naast dat de online zaken goed geregeld moeten zijn voor je personeel, moet je bij remote werken ook zeker niet het belang van offline zaken vergeten. Denk aan een fijn bureau, goede stoel en desktop PC. Dit zorgt ervoor dat het werkplezier ook direct toeneemt en tevens dat bijvoorbeeld RSI-klachten worden voorkomen. Maak hier budget voor vrij en investeer erin. Je werknemers zullen het waarderen. Uiteindelijk bespaar je natuurlijk ook op zaken als reisvergoeding en kantoorruimte. Af en toe iets leuks of iets lekkers laten bezorgen is ook aan te raden, de verjaardag traktaties worden immers ook al gemist.

Kortom, investeren in je personeel is ook bij remote werken nog steeds heel belangrijk. Door oog te houden voor het welzijn van je medewerkers toon je respect voor hun inzet en loyaliteit. Iets wat in de krappe arbeidsmarkt van vandaag de dag zeer belangrijk is. Want een andere werkgever is zo gevonden, maar mensen verlaten het vertrouwde nest niet snel wanneer ze daar nog naar volle tevredenheid zitten.