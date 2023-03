Waar is Ajax-Feyenoord dit weekend gratis te kijken?

Zondag om 14:30 staat de klassieker op het programma tussen Ajax en Feyenoord. Koploper Feyenoord staat momenteel drie punten los van achtervolger Ajax. In eigen huis kunnen de Amsterdammers de koppositie overnemen. Waar is de topwedstrijd dit weekend te bekijken?

Ajax-Feyenoord

Zondag 19 maart is de wedstrijd tussen Ajax – Feyenoord live te zien op verschillende kanalen. Ajax neemt het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Feyenoord.

ESPN 1 is voor een groot deel van de consumenten met een digitale aansluiten gratis te bekijken. Vanaf 1 januari 2023 zit ESPN 1 gratis in het basispakket bij veel tv-providers.

Het is alleen mogelijk ESPN 1 te bekijken. Klanten die ook ESPN 2, 3 of 4 willen zien moeten daarvoor het extra pakket ESPN Compleet kopen. Ook is het mogelijk om een dagpas te kopen voor een specifieke wedstrijd.

Op welke zender kun je Ajax – Feyenoord kijken?

Ajax-Feyenoord is helaas op zondag 19 maart niet te bekijken via ESPN 1. Ajax – Feyenoord zal vanaf 14:30 op ESPN 2 uitgezonden worden.