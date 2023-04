Waarom 3D printen implementeren in je bedrijf?

De 20e eeuw is een periode in de menselijke geschiedenis geweest die werkelijk tot de verbeelding sprak. De komst van de computer alleen al betekende een verlenging van de menselijke geest en de daaraan gekoppelde menselijke creativiteit. Computerprogramma’s waren in staat om onder meer constructies te ontwerpen. Zelfs hele apparaten zijn ooit ontstaan op het computerscherm door middel van CAD-programma’s.



3D printen verandert onze samenleving

In de 21e eeuw is het mogelijk om digitale bouwtekeningen om te zetten in een tastbaar driedimensionaal object. Door middel van ‘additieve technologie’, waar 3D printen onder valt, wordt een object laagje voor laagje opgebouwd. Het uiteindelijke object is een vrijwel perfecte samenvoeging van al deze lagen. Wat eerder op de dag alleen nog maar digitaal bestond op het computerscherm is korte tijd later een uniek tastbaar driedimensionaal object.

3D printmateriaal

Geavanceerde 3D printers zijn in staat om laagje voor laagje een object op te bouwen door gebruik te maken van bijvoorbeeld PLA filament, het biologisch afbreekbare materiaal dat wordt gebruikt bij de vervaardiging van objecten in een 3D printer. Het filament zit op een spoel gewikkeld en via een tube wordt het materiaal naar de printkop geleid. Het mondstuk in de printkop, de nozzle, wordt verwarmd tot boven 200 graden Celsius waardoor het filament smelt. De nozzle legt vervolgens met uiterste precisie het gesmolten materiaal op het printbed, precies zoals is voorgeprogrammeerd.

3D printen: drie redenen voor implementatie

In dit artikel geven we je drie redenen voor het implementeren van 3D printen in je bedrijf.

Zelf produceren

Het gebruiken van een 3D printer in je bedrijf kan zeer nuttig zijn. In plaats van kleine onderdelen elke keer maar te moeten bestellen, produceer je ze nu zelf. Het is bijzonder handig wanneer je bij de productontwikkeling snel prototypes kunt maken om deze te testen. Dure gereedschappen aanschaffen of het maken van mallen voor deze prototypes staat plots niet meer hoog op de prioriteitenlijst en dat scheelt enorm in de kosten. Zeker geschikt voor kleine batches of maatwerkproducten.

3D printen maakt het mogelijk producten te maken met complexe geometrieën. Wat ook scheelt is dat je alleen het materiaal gebruikt dat je nodig hebt om een object te printen. Er is geen afval wat je wel ziet bij traditionele productiemethoden.

Bedenk ook hoe je je klanten zo goed mogelijk tegemoet komt wanneer je gebruik maakt van 3D printen. Je wilt de klanttevredenheid verhogen en ze aan je bedrijf verbinden. Wat zijn hun wensen en in hoeverre kun je aan die vraag voldoen?

Kies de juiste 3D printers

Het is van het grootste belang te investeren in de juiste 3D printers met bijbehorende software. Heb je duurzaamheid hoog in het vaandel staan en past het bij het product dat je wilt produceren, kies dan voor PLA filament. Dit materiaal is een bio-plastic en gebaseerd op melkzuur (maïszetmeel). Het materiaal is geschikt voor prototypes en producten waarbij de printtemperatuur tussen 180 en 210 graden Celsius blijft. PLA filament geeft geen vervelende geur af tijdens het printen en is veilig bij normaal gebruik. De mechanische eigenschappen, zoals stijfheid en sterkte, zijn goed.

Zorgvuldige implementatie

Het trainen van je personeel dat met de printer gaat werken is van essentieel belang. Het gaat hierbij niet alleen om het bedienen van de apparatuur, maar ook het ontwerpen van modellen en het voorbereiden van bestanden voor het printproces komen aan bod tijdens een training. Richtlijnen en veiligheidsprocedures, die je vastlegt in een werkinstructie, dienen te worden opgevolgd. Het is belangrijk dit goed af te stemmen met de leverancier van je nieuwe 3D printer.

3D printen is de toekomst

Dit zijn dus goede redenen om met je bedrijf mee te gaan in de ontwikkelingen van de toekomst, om je nog beter te positioneren in de markt en de concurrentie voor te blijven. 3D printen gaat je daar duidelijk bij helpen.