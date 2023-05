De grootste energieslurpers in je huis en 5 tips om te besparen

Met de actuele energieprijzen en het hybride werken waardoor veel mensen in Nederland thuis werken,kan het zijn dat je energierekening flink zal stijgen. Goed om te weten wat de grootste energieslurpers zijn in je huis om eventueel geld te kunnen besparen. Graag zetten wij 5 grote slurpers even op een rij.

Air Conditioning;

Air Conditioning; Waterbed;

Tuinvijverpomp;

Amerikaanse koelkast;

Thuistap

Heb je een of meer van deze apparaten of wil je graag geld besparen op je energierekening? Dan hebben wij 5 tips om toch geld te besparen op je energierekening.

1: Zet een apparaat niet op stand-by, maar helemaal uit

Ook als een apparaat zoals je tv op stand-by staat, verbruikt deze stroom. Zonde! Gebruik je je tv even niet? Zet deze dan ook echt helemaal uit. Maak het jezelf makkelijk en sluit apparaten in de buurt aan op een stopcontact met een aan/uit knop. Zo zet je veel apparaten direct allemaal uit.

2: Haal de stekker uit het stopcontact

Gebruik je een apparaat even niet? Haal de stekker uit het stopcontact. Zeker als je een paar dagen weg gaat, loont het zich om van je koffiezetapparaat of tv de stekker uit het stopcontact te trekken. Niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook heb je zo minder kans op schade door kortsluiting.

3: De bespaarstekker

Vergeet je vaak om de stekker uit het stopcontact te trekken? Dan is de bespaarstekker de ideale oplossing! Je plaatst deze stekker tussen het apparaat en het stopcontact en zorgt ervoor dat als je apparaat uit staat of in stand-by, deze toch geen stroom verbruikt.

4: Laat je lampen niet branden

Naast veel apparaten, zorgt het gebruik van verlichting ook voor een hogere energierekening. Verlaat je de ruimte? Dan kun je al besparen door de lamp even uit te doen. Wil je nog een stapje verder gaan? Gebruik dan led-lampen. Deze zijn zuiniger dan gewone lampen.

5: Oude apparaten vervangen

Heb je nog een oude koelkast of ben je wel toe aan een nieuwe wasmachine? Dan is het goed om een nieuwe te kopen. Oude apparaten verbruiken meer energie dan nieuwe. Zeker een koelkast die eigenlijk altijd aan staat. Check je apparaten in huis en kijk of je kunt besparen door deze te vervangen.

De energietarieven zijn historisch hoog. Wil jij weten of je kunt energie besparen? Vergelijk energiecontracten snel en bekijk of een ander contract beter bij je past.