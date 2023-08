Remote werken? In deze drie zaken moet je investeren!

Sinds een aantal jaren is het steeds gebruikelijker om thuis te werken, ook bij banen waarbij dit voorheen echt onmogelijk leek. Enerzijds zijn we hierbij geholpen door een wereldwijde pandemie die uitbrak en daardoor ook de noodzaak om op afstand te werken. Anderzijds heeft de technologische revolutie -waar we nu toch wel in zitten- dit ook nog eens versneld. Er zijn inmiddels nogal verschillende vormen van online werken ontstaan. Er zijn de mensen die nog primair naar kantoor gaan met af en toe een dagje thuiswerken, er zijn mensen die grotendeels thuiswerken en er zijn mensen die helemaal online werken. Die eersten zijn de hybride variant, de laatste de remote. Welke versie werknemer of ondernemer je ook bent, er komen wel weer hele andere aandachtspunten bij kijken als bij gewoon werken. Zo ook andere zaken waar je in moet investeren. In welke zaken je als remote werkende zeker moet investeren? Dat lees je in dit blog.

1. Altijd bereikbaar

Een laptop en tablet zijn leuk, maar een goede telefoon is de basis. Wanneer jij een goede smartphone hebt zul je zien dat je hier al grotendeels je werk mee kunt dien. Een nieuwe iPhone 14 Pro kopen is dan ook altijd een goede investering. Niet alleen omdat je zelf van gadgets houdt, maar ook omdat deze telefoon gewoon echt andere zaken met zich meebrengt dan zijn voorgangers en concurrenten. Denk aan een werkelijk perfecte camera voor zowel video als foto, maar ook goed verstaanbaar geluid en een batterij die zeer lang meegaat. Zo kun jij uren achterelkaar door werken! Een investering die voor merkbaar verschil gaat zorgen.

2. De verbinding

Natuurlijk kun je op het normale 5G netwerk wel werken, maar echt goed internet heb je natuurlijk door een WiFi-verbinding of zelfs een bekabelde verbinding. Wanneer je thuis niet alleen maar je internet voor de leuk gaat gebruiken maar ook voor zakelijke aspecten, dan is het goed om hierin te investeren. Schakel over naar bijvoorbeeld een zakelijk abonnement en zorg dat je voorzien bent van de laatste technologische snufjes omtrent de verschillende verbindingsmogelijkheden. Niets is irritanter dan een haperend beeld tijdens een Zoom meeting!

3. Het comfort

Techniek is natuurlijk niet alles, ook je welzijn is een belangrijk aspect voor succesvol remote werken. Wanneer je op een kantoor zit heeft je werkgever ongetwijfeld stilgestaan bij zaken als verantwoorde bureaustoelen en genoeg frisse lucht. Wanneer je opeens gaat thuiswerken of gaat werken op een andere plek, dan is het wel belangrijk dit aspect in de gaten te houden. Een uurtje of dagje op een keukenstoel zitten is voor een keer niet erg, maar wanneer jij je veertigurige werkweek remote doorbrengt in een ongezonde houding dan zul je hier vroeg of laat last van krijgen. Investeer hierin, het zal zich uiteindelijk terugbetalen in een fit en gezond lichaam!

Kortom, remote werken kan een ontzettend gevoel van vrijheid opleveren mits je een aantal zaken goed geregeld hebt. Anders kan het al snel een bron van irritatie en stress zijn. Hierin investeren is onderdeel van je werksucces én -plezier. Een investering die dus uiteindelijk op vele fronten rendeert!