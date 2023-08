Leuke snufjes voor je woning

Wie houdt van technologische snufjes heeft geluk want de dag van vandaag zijn de mogelijkheden eindeloos. Voor elk klein dingetje in huis kan er wel een afstandsbediening of een knopje voorzien worden. Wil jij je woonkamer ook wat pimpen en van leuke snufjes voorzien? Lees dan snel verder.

Draadloze toestellen

Draadloze toestellen maken ons leven op slag een pak gemakkelijker. Een draadloze stofzuiger bijvoorbeeld, is veel gemakkelijker om mee te kuisen dan wanneer die draad steeds weer in de weg zit. Met een draadloze stofzuiger kan je bovendien ook gemakkelijker kleine hoekjes en kantjes kuisen. Wil je rolgordijnen kopen? Ook om ramen en gordijnen te kuisen zijn er heel wat snufjes op de markt. Heb je wel eens gehoord van een elektrische raamwisser? Daarmee zijn je ramen op 1-2-3 weer proper! En jawel, ook deze is draadloos!

Elektrische luchtreiniger

We beseffen het niet altijd, maar in huis vliegen er allerlei schadelijke deeltjes rond, waardoor het binnen wel tot vijf keer meer vervuild kan zijn dan de lucht buiten. Een elektrische luchtreiniger is daar de ideale oplossing voor. Die vangt de schadelijke stoffen in de lucht op met een filter, zoals allergenen van huisdieren, bacteriën en kookdampen. Daardoor zal er ook minder stof rond dwarrelen in huis en zullen je meubels en jaloezieën langer proper blijven. Heb je geen jaloezieën? Je kan jaloezieën online bestellen, ze bestaan in verschillende kleuren en formaten.

Waterfilter op je kraan

Dankzij een speciale filter die je op je keukenkraan kan plaatsen, wordt het water dat uit de kraan stroomt gezuiverd en is het drinkbaar. Zo hoef je niet meer met flessen drinkwater te sleuren van de winkel, maar drink je voortaan gewoon gefilterd water van de kraan. Wil je het graag nog simpeler maken? Schaf dan een waterkan aan waar je een filter in kan plaatsen.

Google Home box

Installeer een Google Home box en vraag voortaan gewoon aan de box om muziek op te zetten, de verwarming wat harder te zetten of te vragen welk weer het buiten het is. Ja dat hoor je goed, tegen je Google Home box kan je praten en een antwoord terug krijgen. Dit technologische snufje is een echte must voor iedereen die houdt van het betere werk. Zo hoef je voortaan nooit meer de radio te gebruiken en ook andere zaken vraag je gewoon aan de box.