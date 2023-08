Geen nieuwe Fitbit smartwatches, wel flinke update

Ongeveer 83% van de Nederlanders zegt dat hij of zij gebruik maakt van een slim apparaat in huis of het dagelijks leven. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Sinds heel wat jaren is de smartwatch een item dat niet meer te ontbreken is uit het dagelijks leven van menig Nederlander. Naast de Apple Watch zien we dat de Fitbit nog steeds veel wordt gebruikt.

Hoewel er dit jaar geen nieuwe uitvoeringen zijn uitgebracht van de Fitbit smartwatch staat deze zomer wel in het teken van een grote zomer-update met veel nieuwe opties. Daarbij kun je je Fitbit net als veel andere smartwatches persoonlijker maken door af te wisselen met verschillende Fitbit bandjes. In dit artikel lees je er meer over.

Nieuwe wijzerplaten voor diverse modellen

Het zijn vijf modellen van de Fitbit die deze zomer een update hebben gekregen: de Fitbit Charge 5, de Sensa 2, de Inspire 3, de Versa 4 en de Fitbit Luxe. Wat hierbij het meest opvalt, is de verandering van de wijzerplaten. Er zijn namelijk drie nieuwe wijzerplaten waar men gebruik van kan maken. Hierdoor hebben de gebruikers een grotere keuze in de ontwerpen voor de wijzerplaten van hun smartwatch van Fitbit. Goed om te weten: de nieuwe wijzerplaten zijn alleen beschikbaar voor de Fitbit Luxe, de Charge 5 en de Inspire 3.

Gebruikers van de Versa 4 en de Sense 2 kunnen hun wijzerplaat nu wel veranderen door het startscherm voor een langere tijd ingedrukt te houden. Dat is een feature die we al wel kennen van smartwatches met Wear OS, het besturingssysteem van Google voor smartwatches. In 2023 zijn er geen nieuwe Fitbit smartwatches uitgekomen; ook staat er geen lancering voor dit jaar op de planning. Wil je voor het nieuwste model gaan dan kom je uit bij een Fitbit uit 2022: de Fitbit Sense 2, de Versa 4 of de Inspire 3 (activity tracker). Uit 2022 komt ook de Fitbit Google Pixel Watch waarmee je je activiteiten kunt registreren.

Betere weergave alle trainingsmodi en betere leesbaarheid

Daarnaast is er in de huidige update een aanpassing gedaan waarmee je gemakkelijker je cyclus en algehele menstruatiegezondheid bij kunt houden. Door deze update kun je je smartphone vaker in je zak of tas laten, omdat je je cyclus en alles dat daarbij komt kijken gewoon via je watch kunt loggen. Dat is in ieder geval mogelijk op de Sense 2 en de Versa 4. Hiervoor hoeft de bijbehorende app of de app van Fitbit niet open te staan op je smartphone. Wat daarbij prettig is, is dat de leesbaarheid van de meldingen op je smartwatch verbeterd is.

Deze meldingen zijn nu in meer talen te lezen en beschikken over een handige ondersteuning voor het uitrollen van de teksten van links naar rechts. Deze functie is nu beschikbaar voor de modellen: Versa 4, Sense 2, Charge 5, de Luxe en de Inspire 3. Voor die laatste drie modellen is het nu gemakkelijker om toegang te krijgen tot de verschillende trainingsmodi zonder dat je daarvoor eerst de app van de Fitbit moet openen op je smartphone. De meest recent gebruikte modi zie je direct bovenaan, zodat het geheel toegankelijker is voor gebruikers. Dat scheelt je veel gedoe en zoekwerk.

Verwachtingen van de Fitbit voor de update in de herfst

Hoewel Fitbit nog maar net een grote update heeft gehad, staat er alweer een nieuwe update op de planning. In de herfst van 2023 moet de applicatie van Fitbit een update krijgen. Hierbij staat een nieuw design met nieuwe kleuren centraal. Google, de eigenaar van Fitbit, gaat aan de slag met het bekende Material You design. Dat ken je misschien wel van andere diensten en apps van Google. Hiermee moet het geheel er beter uit komen te zien en worden er vanaf de herfst nieuwe tabbladen toegevoegd aan het persoonlijke profiel. Hierbij heb je de keuze uit diverse kleuren, foto’s en illustraties.

Over een persoonlijke Fitbit gesproken: het is aan te raden om niet alleen de app en de watch een update te geven, maar om ook zo nu en dan af te wisselen met Fitbit bandjes. Er zijn tegenwoordig zoveel verschillende soorten Fitbit bandjes te koop dat er voor iedere look en voor elke gelegenheid wel een passend bandje te koop is. Pas de kleur van de app en je smartwatch-schermpje aan aan de kleur van het fitbit bandje dat je draagt voor een mooi, kleurrijk en persoonlijk geheel. Fitbit bandjes koop je gewoon online, waar je een keuze hebt uit een groot aanbod.