Alles wat je altijd al wilde weten over merkbeleving

Merkbeleving is alles wat ervoor zorgt dat je doelgroep het gevoel bij je merk heeft dat jij wil. Het is de gehele uitstraling van je merk. Dus niet alleen je huisstijl, fotografie en kleur, maar ook de tone of voice, je sollicitatieprocedure of je secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft alles waarmee je klanten, werknemers en stakeholders mee in aanraking komen. In dit artikel lees je waarom een unieke merkbeleving belangrijk is voor je bedrijf.

Wat maakt een unieke merkbeleving zo belangrijk?

Klanten die een goed gevoel hebben bij je merk blijven langer klant. Ook medewerkers met een goed gevoel over je merk blijven langer bij je werken. Een goede klantbeleving zorgt dus voor loyaliteit. En dat is belangrijk voor je bedrijf. Loyale klanten en medewerkers zorgen ervoor dat je bedrijf kan groeien. Merkbeleving is iets persoonlijks. Waar een gedeelte van je doelgroep enthousiast reageert op een campagne, kan een ander gedeelte minder enthousiast reageren. Daarom is het belangrijk om een klantprofiel vast te stellen.

Wat is je merkbelofte?

Alles begint bij je belofte. Welke belofte maak jij als bedrijf aan iedere klant? Geeft jouw bedrijf de beste service of is alles wat je doet super transparant? Leg het vast in je merkbelofte en communiceer het. Noteer alles waar je in gelooft en wat je product of dienst uniek maakt. Heb je je merkbelofte helder, dan kun je vervolgens gaan nadenken over de merkbeleving die hierbij past.

Onderscheiden

Merkbeleving is ook een manier om je te onderscheiden van je concurrenten. Door in alles te weerspiegelen waar jij als bedrijf voor staat, inspireer je je doelgroep. Tegenwoordig is er veel nodig om je te onderscheiden. Daarom is het belangrijk om met unieke toepassingen te komen, zoals bijvoorbeeld social AR, deze dragen bij aan je visuele merkidentiteit.

Toepassingen AR Filters

Ben je actief op social media, onderscheid je dan bijvoorbeeld met interactieve storytelling en social AR filters van VR Owl. Creëer vanuit een app als Instagram of Tiktok een digitale ervaring. Breng bijvoorbeeld je product tot leven in 3D. Een social AR campagne kun je al opzetten voor een paar duizend euro. Hiermee creëer je echt een unieke merkbeleving die niet snel wordt vergeten.

Meten

Het is belangrijk om goed te meten. Zo kun je zien of je inspanningen op het gebied van merkbeleving hun vruchten afwerpen. Zet je flink in op social media kanalen, dan betekent dit dat je de weergaven en reacties van gebruikers bijhoudt. Breng hierbij ook het sentiment in kaart, positief, neutraal of negatief. Zo kun je zien welke strategie het beste werkt. Gepersonaliseerde storytelling en videocampagnes zijn erop gericht om specifieke emoties op te wekken. Ga na of dat ook zo is. Onderzoek wat bij jouw doelgroep werkt, zodat je dit kunt optimaliseren.

Klantreis

Om tot een goede merkbeleving te komen is het belangrijk om je klantreis goed te kennen. Bij iedere stap van de klantreis moet merkbeleving centraal staan. Een sterk merk weet bij iedere uiting voor de juiste merkbeleving te zorgen. Zorg dat je goed vastlegt in welke fase van de klantreis je welke uiting van merkbeleving doet.

Zorg voor een goed verhaal

Een goed verhaal weet iedereen te boeien. Storytelling is daarom een van de belangrijkste manieren om je merk te presenteren en karakter te geven. Een goed verhaal trekt de aandacht. Vertel over hoe het begon en waarom, de uitdagingen die je hebt overwonnen en welke overwinnen je hebt behaald.

Wees consistent

Als je weet waar je merk voor staat en welke beleving je je doelgroep wil meegeven, zorg er dan voor dat je consistent je merk presenteert. Noteer alle acties die nodig zijn voor een betere merkbeleving. Onthoud dat dit een totaalbeleving moet zijn. Dit betekent dat je consistent moet zijn in hoe je omgaat met je medewerkers en klanten, van campagne tot personeelsfeest.

Leren en verbeteren

Je merkbeleving laat een indruk achter bij je werknemers, klanten en leveranciers. Het is de bedoeling dat deze indruk positief is. Kom je erachter dat dit niet het geval is, probeer hier dan van te leren en kijk waar je jezelf kunt verbeteren. Stel jezelf steeds de vraag of de merkwaarden en identiteit de juiste beleving zijn die je wilt achterlaten.