Dit zijn de verbeteringen van de iPhone 15 Pro Max

Apple heeft vorige week de nieuwe iPhone 15-serie uitgebracht. Net als de voorgaande jaren beschikt de iPhone 15-serie over een aantal verschillende modellen. In totaal zijn er vier modellen uitgebracht waaronder als topmodel de nieuwe iPhone 15 Pro (Max).

iPhone 15: vier iPhones

Apple heeft vier modellen van de iPhone 15 uitgebracht. Hierbij heeft Apple de volgende iPhones uitgebracht:

iPhone 15 (6,1 inch)

iPhone 15 Plus (6,7 inch)

iPhone 15 Pro (6,1 inch)

iPhone 15 Pro Max (6,7 inch)

De iPhone 15 is het goedkoopste basismodel welke is voorzien van een 6,1 inch scherm. Apple heeft een grotere variant met de iPhone 15 Plus welke beschikt over een scherm van 6,7-inch scherm. Deze twee iPhones zijn qua specificaties hetzelfde, er is alleen een verschil in de batterijduur en grootte van het toestel.

Ten opzichten van de iPhone 15 is er net zoals de voorgaande jaren een Pro (Max) model welke beschikt over de laatste ontwikkelingen en vernieuwingen. Tussen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zijn er een aantal verschillen. Uiteraard is de iPhone 15 Pro Max zakelijk ook te verkrijgen en zijn er opnieuw interessante aanbiedingen.

iPhone 15 Pro Max

De iPhone 15 Pro Max is het nieuwe topmodel welke beschikt over een scherm van 6,7-inch en is hiermee de grootste iPhone. De iPhone 15 Pro heeft een behoorlijke upgrade gekregen, ten opzichten van de iPhone 14 Pro. Uiteraard is de nieuwe iPhone 15 Pro Max ook voorzien van iOS 17.

Nieuwe behuizing van titanium

Een van de belangrijkste verschillen is de nieuwe behuizing van titanium. Voor het eerst hebben de iPhone 15 Pro en Pro Max een behuizing van titanium. Titanium is sterk en licht materiaal waardoor de iPhones sterker maar ook lichter zijn.

De iPhone 15 Pro weegt 187 gram, terwijl dit bij de iPhone 14 Pro nog 206 gram was. Ook zijn de randen rondom het scherm kleiner en zijn de hoeken iets wat veranderd met minder scherpe hoeken.

Actieknop

Apple heeft de actieknop compleet vernieuwd. De mute-knop van de iPhone 14 Pro is vervangen voor een nieuwe actieknop welke via iOS is te configureren naar een bepaalde actie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de actieknop te configureren voor de zaklamp, camera, geluid uit, focus, vergrootglas en meer.

Nieuwe camera

Uiteraard heeft Apple de camera voorzien van de nodige verbeteringen. Nog altijd is de 48-megapixelcamera aanwezig welke is geïntroduceerd bij de iPhone 14 Pro. De camera van de iPhone 15 Pro heeft wel een kleine update gekregen: de nachtmodus is verbeterd en de sensor vangt meer licht op, dit resulteert in meer gedetailleerdere foto’s.

Bij de iPhone 15 Pro Max heeft Apple een vernieuwde telelens welke tot 5x kan inzoomen. Apple maakt gebruik van een verbeterde telelens welke is toegepast met een speciale techniek, de gebruikte techniek heeft veel weg van een periscooplens. Bij de iPhone 15 Pro Max zijn er spiegels ingebouwd bij de telelens, welke gebruikt worden om het brandpunt langer te maken. Als gevolg is het mogelijk om verder te kunnen inzoomen.

iPhone 15 Pro heeft usb-c

Het was al even te verwachten maar de iPhone 15 Pro heeft een usb-c-aansluiting. De nieuwe aansluiting is vanwege een Europese wetgeving. usb-c vervangt hiermee de Lightning kabel.

A17 Pro

De vernieuwde A17 Pro is onderdeel van de iPhone 15 Pro en beschikt over een aantal vernieuwen met de A16 Bionic chip van de iPhone 14 Pro. Apple maakt bij de A17 Pro-chip gebruik van de 3nm technologie – hierdoor is de processor kleiner, waardoor er minder energie nodig is voor de performance taken. De batterij is nog altijd hetzelfde in vergelijking met de eerdere iPhone 14 Pro.

Beschikbaarheid

De nieuwe Apple iPhone 15 is sinds vrijdag 15 september beschikbaar in de pre-order. Vanaf 22 september zal de iPhone 15 Pro officieel verkocht worden. De iPhone 15 Pro is beschikbaar vanaf 1.479 euro voor 256 GB opslag.