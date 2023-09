Dit is de nieuwe Microsoft Surface Studio 2 laptop

Microsoft heeft vandaag een aantal nieuwe producten aangekondigd waaronder nieuwe laptops. Zo heeft Microsoft de nieuwe Surface Laptop Studio 2 aangekondigd. De krachtige laptop beschikt over een touchscreen en een flexibel scharnier, waardoor de laptop ook als een grote tablet gebruikt kan worden. Ook is er een nieuwe Surface Laptop Go 3 uitgebracht.

Microsoft Surface Studio 2 laptop

Volgens Microsoft is de Surface Laptop Studio 2 de krachtigste Surface tot nu toe. Het apparaat heeft twee keer zoveel rekenkracht en beschikt over een nieuwe generatie Intel chip.

De high-end laptop heeft een 14,4 inch touchscreen met een 120Hz scherm en resolutie van 2400×1600 pixels. De Studio 2 werkt met de 13 generatie Intel-chips, inclusief een Nvidia RTX 4050 of RTX 4060 GPU, ook is er een nieuwe Intel Neural Processing Unit (NPU) toegevoegd. Er is maximaal 2 TB opslag en 64 GB RAM beschikbaar.

De Surface Laptop Studio 2 is vanaf 3 oktober verkrijgbaar, vanaf 2249 euro.