PlayStation 5 Teardown video laat de console van binnen zien

Sony PlayStation heeft een video vrijgegeven waarin ze de PlayStation 5 volledig ontleden, zodat je via de video kan zien hoe de console er van binnen uitziet. De video geeft een volledig beeld van de PlayStation 5 Teardown.

PlayStation 5 Teardown

In de video zien we onder andere hoe je de basis van de PlayStation kunt verwijderen en de plekken waar je de schroefjes kunt verwijderen om de console verder te demonteren. Sony raadt het af dat gebruikers zelf de PlayStation 5 open maken, maar laten wel zien hoe je dit tot op de details moet uitvoeren.

Tijdens de video geeft Sony ook aandacht aan het verticaal en horizontaal monteren van de voet.

In de video geeft Sony uitleg over de componenten, hierbij tonen ze de HDD Disc Drive, de SSD, de CPU en GPU die in de console zit. Opvallend is de grootte van het werkgeheugen, deze is namelijk erg klein terwijl de heatsink behoorlijk groot is.

De PlayStation 5 zal op 19 november verschijnen in Nederland en België.