5G Sim-Only aanbieding bij Vodafone: Onbeperkt data/bellen en korting voor Ziggo-klanten

Vodafone heeft een scherpe aanbieding voor een 2-jarig abonnement als het gaat om een abonnement waarbij alles onbeperkt is. Het gaat hierbij om onbeperkte data, sms en belminuten. Het abonnement is nu in de aanbieding als je ook beschikt over een Ziggo abonnement.

Sim Only

Sim Only heeft veel voordelen. Het grootste voordeel is de flexibiliteit en de keuze van het toestel. Je kan hierdoor je favoriete toestel gebruiken of zelf één voordeliger aanschaffen. In vergelijking met de abonnementskosten waarbij een toestel is inbegrepen is Sim Onlyook aanzienlijk goedkoper.

Met een Sim Only kun je snel switchen tussen toestellen en zit je niet vast aan een duur contract inclusief een toestel. Vaak is het mogelijk om redelijk flexibel een Sim Only abonnement te wijzigen. het grootste voordeel is als je wat langer met een toestel wil gaan doen. De meeste telefoons van tegenwoordig, en bijvoorbeeld recente iPhones gaan veel langer mee dan 2 jaar. Na de 2 jaar kan je flink besparen op het toestel met een Sim Only abonnement.

Red unlimited bij Vodafone aanbieding

Vodafone heeft al langere tijd 5G ondersteuning op het netwerk. De 5G-techniek is nu ook te vinden bij de Sim Only abonnementen. Red Unlimited is het abonnement voor de veel- gebruikers waarmee je toegang zal krijgen tot 5G-internet, onbeperkt data, bellen en sms-en en 25GB internet per maand in de EU.

Met een Ziggo abonnement kost het Sim Only unlimited abonnement 33 euro. Zonder is het 38 euro.

Indien je beschikt over Ziggo krijg je 5 euro korting op je abonnement en een extra tv-pakket naar keuze. Bekijk de aanbieding bij Vodafone.

Uiteraard zijn er ook Sim Only bundels te verkrijgen met 2,4,6,20,40GB en 100GB aan dataverkeer.