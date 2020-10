Samsung Galaxy F41: Nieuwe smartphone met flinke 6000mAh accu

Samsung heeft de Galaxy F41 smartphone uitgebracht. De fabrikant brengt met de F41 een nieuwe serie welke zich richt op een stijlvol toestel met degelijke specificaties en een flinke accucapaciteit.

Samsung Galaxy F41

Samsung heeft de Galaxy F41 uitgebracht. De nieuwe smartphone is het eerste toestel in de Galaxy F-serie. De techgigant richt zich met de F-serie vooral op de lifesyle en jongere generatie consumenten.

De smartphone is vooralsnog alleen in India uitgebracht. De Galaxy F41 is gefocust op jongeren door online-verkoop en richt zich hierdoor vooral op een sterke prijs-kwaliteitsverhouding.

Samsung heeft de smartphone voorzien van een 6,4-inch Super AMOLED-scherm met een U-vormige scherminkeping. Het scherm heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Ook is er nog altijd een 3,5mm audiojack te vinden op het toestel.

Prestaties

Kijken we naar de prestaties van het toestel is er een Exynos 9611-chipset te vinden samen met 6GB aan RAM en 64GB of 128GB aan opslag. Een van de meest opvallende specificaties is de accu met een capaciteit van 6000mAh.

Aan de achterzijde is er een triple-camera te vinden. Deze biedt een 64 megapixel hoofdcamera, een 8 MP groothoeklens en een 5 megapixel dieptesensor.

Beschikbaarheid

In India is de F41 te koop voor voor zo’n 200 euro. Of de smartphone ook naar Nederland komt is vooralsnog onduidelijk. Kijken we op de Nederlandse markt is de Galaxy M31 behoorlijk gelijkwaardig aan De F41.