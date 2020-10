Dit zijn de PlayStation Plus games van november 2020

Sony heeft inmiddels de PlayStation Plus games van november 2020 vrijgegeven. November is ook de maand van de PlayStation 5 release. Sony pakt goed uit met twee games en een PlayStation 5 titel.

PlayStation Plus games van november 2020

In november mogen we met de PlayStation 5 aan de slag en geeft Sony extra promotie in de PlayStation Plus aanbiedingen. Hierdoor krijgen we drie games in plaatst van de normale twee games.

Voor de PlayStation 5 verschijnt de game Bugsnax. Voor de PlayStation 4 krijgen we zoals gebruikelijk twee gratis games in de PlayStation Plus line-up. Het gaat hierbij om de games Middle-Eath: Shadow of War en Hollow Knight: Voidheart Edition.

De PlayStation Plus games van november 2020 vervangen op 3 november de games welke in oktober 2020 verschenen. Deze nieuwe games zijn te downloaden tot en met 30 november 2020. Bugsnax voor de PlayStation 5 komt beschikbaar op 12 november en is beschikbaar tot 4 januari 2021.

Vanaf 19 november is de PlayStation 5 console te koop in Nederland. Inmiddels is de console ook beschikbaar als pre-order.