TV kijken op je laptop? Zo doe je dat!

Heeft iemand bij jou thuis de televisie bezet voor iets waar je helemaal niet naar wilt kijken? Dat is vervelend, maar geen ramp. Je kunt namelijk ook prima televisie kijken op je laptop. Maar hoe tover je leuke series, films of andere programma’s op je laptop zonder ze (illegaal) te hoeven downloaden? We bespreken een aantal bronnen die je kunt gebruiken op je laptop. Daarbij moet wel gezegd worden dat een fatsoenlijk kijkervaring staat en valt met een internet abonnement dat afdoende is voor het gewenste gebruik. Dat wil zeggen: een downloadsnelheid biedt die hoog genoeg is om streamen en eventueel gebruik door meer apparaten tegelijkertijd op een goede manier mogelijk te maken.

NPO Start, RTL XL en Kijk

Je hoeft geen televisie abonnement te hebben om Nederlandse televisieprogramma’s te kunnen kijken op je laptop als je het geen probleem vindt om ze niet live te kunnen kijken. De content van Nederlandse televisie is ondergebracht in een aantal diensten, waarin een goed deel van de programma’s terug te kijken is. Voor de publieke omroepen is dat NPO Start. Dat is een app, maar ook een website waar je content die uitgezonden is op de publieke omroepen kunt streamen. Voor RTL geldt hetzelfde, alleen heet het daar RTL XL. Voor SBS6, Net5, Veronica en SBS9 is dat Kijk. Alleen bij RTL XL is het aanmaken van een account noodzakelijk. Een deel van de content kan op de eerder genoemde plekken mogelijk wel alleen beschikbaar zijn voor mensen met een betaald account.

Via een televisieaanbieder

Heb jij wel een televisie abonnement? Dan is het vaak mogelijk om via de app of website van de tv-aanbieder live naar televisie te kijken op je laptop. Je moet dan inloggen met je account. Dat hoeft dan niet per se bij jou thuis te zijn. Dit is overigens een handige optie voor wanneer niet iedereen in huis naar hetzelfde wil kijken. De een kan gewoon van de televisie gebruikmaken, de ander maakt gebruik van de app op zijn of haar laptop om daar live naar iets anders te kunnen kijken.

Netflix, Videoland en andere streamingdiensten

Dan zijn er natuurlijk ook nog streamingdiensten die hun eigen content aanbieden (hoewel bij Videoland wel veel overlap is met het aanbod van RTL) en waar je een abonnement afsluit om er gebruik van te kunnen maken. Al deze diensten, dus ook Netflix, Amazon Prime, Disney+ en HBO kunnen op de laptop gebruikt worden. Overigens kunnen ze ook op een Smart TV gebruikt worden en met behulp van een Google Chromecast ook op een ‘gewone’ televisie. Naast deze streamingdiensten die hun eigen selectie aan films en series bieden, is er natuurlijk ook nog YouTube waar je je op je laptop mee kunt vermaken. Dat is gratis als je bereid bent om te accepteren dat er veel reclames voor en zelfs tijdens video’s vertoond worden.

Opties genoeg dus om op je laptop televisieprogramma’s, films en series te kijken. Vergeet niet je laptop op de stroom aan te sluiten, anders valt hij midden in een spannende film uit omdat de accu leeg is!